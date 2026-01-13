Quim Masferrer ha vuelto a TV3 con el estreno de la décima temporada deEl Foraster. Los televidentes tenían ganas de ver una nueva entrega del periplo del presentador, que en esta ocasión ha visitado el corazón de Cataluña en el primer capítulo. El municipio de Pinós, en el Solsonès, ha sido el protagonista de un episodio que ha resultado muy divertido y que ha logrado una audiencia sumamente espectacular. Este lunes, ha alcanzado un increíble 28,6% de share que lo convierte en el episodio más visto en tres años y la segunda mejor cifra desde el estreno del programa en 2013.

Este dato sale de la suma de lo que consiguen a través del canal lineal y la emisión simultánea con el canal internacional. Mientras que si nos fijamos en la cifra concreta que ofrece Kantar -la empresa que hace el recuento oficial del lineal y que, por tanto, se puede comparar con las otras cadenas-, la emisión obtuvo un 27,1% de cuota de pantalla igualmente buenísima. De hecho, podemos destacar que ha superado el 27% del estreno de hace dos años y el 24,1% del año pasado. También ha sido el segundo programa más visto del día en la plataforma, en esta ocasión, así que son buenísimas noticias. Y evidentemente, el segundo y tercer clasificado de la noche no han podido hacer nada frente a esto. La isla de las tentaciones se ha quedado con el 10,5% de la cuota de pantalla y El Hormiguero con un 8,8% aún peor.

Los primeros minutos de la estrella más querida de la cadena han sido de lo más entretenidos: «¡No podrás hacer el programa aquí, que no hay nunca nadie por la calle y los vecinos con suerte nos vemos una vez al año!«, le decía uno de los habitantes de un núcleo donde solo viven ocho o nueve personas. Solo tienen 277 habitantes, divididos en cinco pequeños pueblos separados por la sierra de Pinós. La extensión es enorme, lo que hace que tengan una de las densidades de población más bajas con solo 2 habitantes por kilómetro cuadrado.

La entrevista con el alcalde de Pinós ha sido hilarante | TV3

Que la primera persona con quien se ha encontrado mostrara una confianza tan baja en él no lo ha desanimado, sin embargo: «Aquí hay una ruralidad extrema sin ruido«. No le ha costado encontrar dónde estaba el Ayuntamiento, donde ha conocido a un alcalde que se ha mostrado muy orgulloso de la situación geográfica de su municipio: «Estamos justo en el medio, sí, y debemos presumir porque es una cualidad objetiva y ningún otro pueblo lo puede decir».

Aquí ha habido un gran embrollo, ya que prácticamente nadie con quien ha hablado se ponía de acuerdo sobre dónde estaba el punto exacto que corresponde al centro exacto del país. ¿Es donde se encuentra el monolito? ¿En la torre que han construido unos metros más allá? ¿En una de las casas?

Quim Masferrer no tiene claro si ha terminado encontrando el punto más central o no | TV3

El hostal nunca cerrado más antiguo de Cataluña y la historia emotiva de una vecina

En este capítulo, Quim Masferrer se ha encontrado con vecinos de historias muy curiosas. Una de ellas, ha presumido de trabajar en el hostal más antiguo de Cataluña. Muy pronto, el presentador vería que este título tenía matices: «No es el hostal más antiguo del país, sino el hostal nunca cerrado más cerrado de Cataluña«. Ah, pero también se debía añadir que sí que han cerrado «aunque solo por reformas». Y también le ha hecho gracia que no sea propiamente un hostal porque no tiene habitaciones o que cierren lunes y martes.

Un poco más adelante, en su paseo por el municipio, se ha encontrado con una mujer sentada en la silla mientras tomaba el aire. Ella ha protagonizado el momento más emotivo del capítulo, cuando recordó al marido muerto y confesó que lo visita en la tumba siempre que puede para contarle todas las novedades de las que se entera: «Sé que él me escucha«, dijo visiblemente emocionada.

La historia de esta vecina ha sido la más tierna del programa | TV3

Con todo, otra entrega de El Foraster que supone su regreso a la parrilla con una expectación tan alta como demuestran las buenas cifras de audiencia que continúa alcanzando. Los televidentes han llenado las redes sociales de mensajes de aplauso como «Qué buen programa más divertido, como siempre«, «Por muchos más programas«, «Me lo estoy pasando genial«, «El mejor programa de TV3«, «Es emotivo y ríes a la vez» o «Siempre haces pasar un buen rato«.