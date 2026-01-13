La isla de las tentaciones exprime los últimos episodios de una de las ediciones más potentes que se recuerdan. Si la anterior temporada convirtió a un joven andaluz incontrolable en una estrella internacional, las parejas de este año han puesto a Sandra Barneda contra las cuerdas más de una vez. La presentadora catalana puede ir pidiendo unas merecidas vacaciones por todo lo que ha tenido que ver y sufrir los últimos meses, sobre todo con las hogueras finales en las que incluso tuvo que mandarlos a paseo por su comportamiento irrespetuoso.

En cualquier caso, esta semana han comenzado las emisiones de los especiales para saber qué ha pasado con las parejas cuatro meses después de La isla de las tentaciones. ¿Uno de los momentos más impactantes? Poder ver cómo ha cambiado una de las participantes que ocultó su embarazo, además de la reconciliación inesperada de una pareja.

Mayeli y Álvaro definen cuál es su situación actual

Uno de los grandes números de la temporada lo protagonizaron Álvaro y Mayeli, exconcursantes de la octava edición. Para intentar reforzar una relación que se había construido después de conocerse en La isla, pensaron que era buena idea tentarse y ocultar un embarazo. ¿El resultado? Una expulsión disciplinaria y la aparente ruptura de la relación. Meses después de esta escena surrealista, la pareja se ha vuelto a reunir con Sandra Barneda para explicar que están de lo más contentos esperando una criatura de la cual aún no conocen el sexo. Aunque la tensión marcó el cara a cara con la tentadora de Álvaro, Érika, quien acusó a Mayeli de ser “una manipuladora”, la pareja parece que por fin ha decidido centrarse y ser conscientes de que hay una vida de la cual tendrán que cuidar a partir de ahora.

Además, aprovechando que ha salido a la luz su situación actual del embarazo, Mayeli ha compartido su primera imagen pública en las redes sociales con el vientre embarazado y un texto muy tierno para hablar sobre cómo ha vivido los últimos meses.

Mayeli comparte una foto para mostrar su embarazo

«Cierro un capítulo que fue ruido, tormenta y herida. Hoy hablo desde otro lugar. Desde la calma que llega después del miedo. Desde un cuerpo que ya no solo me pertenece a mí, sino que late por dos. No ha sido fácil. Ha sido traumático, duro y muy doloroso. Pero incluso del dolor más profundo se aprende, y de esta experiencia me llevo fuerza, conciencia y una nueva manera de mirar la vida», ha escrito.

Rodri y Helena, una reconciliación inesperada

Una de las parejas que se rompió durante La isla de las tentaciones la formaban Helena y Rodri. Él fue infiel con Olatz y ella decidió caer en la tentación con Barranco. Tras la hoguera de confrontación, Helena decidió intentar una relación con el soltero catalán, una historia que se terminó directamente en el vuelo de regreso a España. Ella y Rodri volvieron a enredarse y Barranco acabó conectando con Olatz, aunque en este intermedio hubo nuevas infidelidades entre este cuarteto que ahora, por lo que han explicado, han decidido quedarse tal como salieron: Helena con Rodri y Olatz con Barranco.

El cara a cara más tenso entre Juanpi y Sandra

Ahora bien, la gran bomba de la noche la ha protagonizado Sandra. La andaluza ha demostrado tener un imaginario de insultos muy amplio y cada vez que veía una imagen de su chico, conseguía inventar una frase surrealista y loca que ha hecho las delicias de los fans en las redes. La tónica general del reencuentro cuatro meses después no ha cambiado: entre ellos dos no hay más que hostilidad y eso no parece que pueda corregirse. En el caso de Sandra, decidió continuar fuera de La isla con Andrea, el soltero italiano con quien había conectado. Aunque al principio la cosa parecía que iba bien e incluso el chico la llevó a Italia para conocer a su familia, una vez de vuelta en Madrid, él se “angustió” por la situación. ¿El detonante? Sandra compró una taza para dejarla en casa del chico en Madrid y eso habría llevado a darse cierto tiempo. ¿Quién lo diría? En cualquier caso, parece que Sandra tiene las cosas claras y por ahora no quiere estar con nadie después de estas dos experiencias.

En el caso de Juanpi y más allá de los insultos y faltas de respeto que ha recibido por parte de su ex, él ha decidido intentar una relación con Mara, su soltera favorita. Si les irá bien o no, eso es todo un misterio, pero Sandra ha admitido que “siente pena” por la chica por estar con un chico como Juanpi. Como decíamos, la relación entre ellos parece irrecuperable. Por ahora, aún quedan un par de emisiones más para vivir los reencuentros que quedan y que serán de lo más potentes, si hacemos caso del adelanto que ha compartido la cadena.