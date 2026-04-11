La isla de las tentaciones volverá a Telecinco el próximo lunes, cuando estrenarán la décima edición del reality de citas que mejor les funciona. Con Sandra Barneda al frente una vez más, pero con un montón de novedades inesperadas que prometen más tensión y emoción. Desde un escenario nuevo, la Vila Deseo, a un primer capítulo más intenso que los otros años. Desgranamos todas las novedades que han avanzado desde la cadena a pocos días de su emisión.

Por primera vez, las chicas de las cinco parejas tendrán un visionado en directo que les permitirá descubrir qué están haciendo sus parejas en la otra casa. Saber si las están engañando en tiempo real puede aportar mucho a una convivencia ya caliente de por sí. Antes de la ceremonia de collares con los solteros, ellas ya sabrán cómo han actuado las parejas la primera noche de fiesta con sus solteras. Y si hablamos de aquellos que vienen a hacerles caer en la tentación, también podemos añadir que todos llegarán con unas capas rojas que ocultarán su identidad y algunos secretos. ¿Qué habrá detrás de este juego psicológico? Se supone que exparejas de los concursantes.

Las nuevas parejas de #LaIslaDeLasTentaciones se preparan para poner a prueba su amor #RumboALasTentaciones2 https://t.co/hiyAfx2wkC — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) April 7, 2026

Llega el momento de descubrir a los auténticos protagonistas de la nueva temporada de @islatentaciones Conocemos a las cinco parejas que pondrán a prueba su amor y fidelidad 🔥



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Otro aspecto innovador de esta edición serán los collares de las sombras. Cada pareja tendrá un collar negro a su disposición, lo que les permitirá vetar a un protagonista de la otra villa para evitar que pueda tener una cita a solas con su pareja. Ahora bien, no todo es negativo para los solteros. Y es que seguramente la parte más atractiva de este año será la oportunidad que les darán para decidir sobre el futuro de una de las parejas. ¿Podrán vetar que una pareja se marche junta?

Estas son las parejas de la próxima edición de La isla de las tentaciones

El próximo lunes, los telespectadores de Telecinco podrán conocer las identidades de las cinco parejas que comenzarán esta aventura en la República Dominicana. Atamán y Leila forman la pareja más consolidada de la edición después de once años juntos. Los de Gran Canaria han pasado mucho tiempo viviendo separados y ahora confían en poder superar otra experiencia similar. Christian y Mar, por su parte, vienen de Palma. Ellos llevan cuatro años juntos, en los cuales han vivido varias desconfianzas que han acabado derivando en una monotonía que no les gusta.

El resto de las historias de amor son más breves, ya que llevan poco tiempo juntos. ¿Serán los primeros en caer en la tentación? Álex y Ainhoa de Ibiza están enamorados desde hace un año y medio, por ejemplo. Ella no acaba de fiarse de su novio y llega a este programa con ganas de que le demuestre que puede ser fiel después de un pasado con algunos cuernos de por medio. Luis y Julia vienen de Alicante y aseguran que su relación es la prioridad número 1 de su vida, habrá que ver si realmente es así cuando los separen en dos casas diferentes rodeados de solteros. Y, finalmente, desde Valencia y Madrid aterrizan Jose y Nerea, que intentarán descubrir si son realmente compatibles después de un año de relación y algunos engaños previos.

Estas son las parejas de la próxima edición de La isla de las tentaciones | Telecinco

Con programa lunes, martes y miércoles; Telecinco vuelve a apostar fuerte por un programa que engancha y que comenzará a las 21:45 horas para intentar que la gente conecte desde antes del prime time.