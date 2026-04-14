TV3 ha emitido la primera parte de un capítulo doble de Crims, con la muerte de un taxista en Lloret en 2002 como eje central. Un compañero encontró a Paulino Cobo, de 36 años, dentro de su vehículo con un disparo en la cabeza. Lo trasladaron en ambulancia porque aún estaba vivo, pero no pudieron hacer nada para salvarle la vida. ¿Quién le había disparado en plena madrugada el día que comenzaba la temporada de verano? El 22,2% de los telespectadores han querido responder a esta pregunta, una media de 408.000 personas que han sintonizado con la cadena pública este lunes.

El TN Vespre le había dejado un dato aún mejor, el 27,5%, el que ha aprovechado. Hace un par de semanas, el true crime de Carles Porta pudo superar lo que había logrado el telediario, pero después de la pausa de Semana Santa han perdido cuatro puntos. Pero es que la noche no era fácil, tampoco, ya que este lunes La Revuelta entrevistaba a Hernan Álvarez y eso les ha hecho obtener la medalla de plata con el 8,1%. El programa de David Broncano ha obtenido una victoria ajustada, por eso, con solo una décima más que El Hormiguero en la entrevista a Leo Harlem que ha hecho el 8%. ¿Y el estreno de la nueva edición de La isla de las tentaciones? En Cataluña ha pinchado, ya que queda en cuarta posición del ranking de más vistos de la noche, pero ha hecho una audiencia mucho mejor que la que consigue la cadena normalmente con un 7,2%.

La primera parte de este capítulo doble ha tenido buena audiencia | TV3

¿Qué ha pasado en el capítulo de Crims de esta semana?

Divorciado y padre de una hija pequeña, nada hacía sospechar que el taxista muerto tuviera algún negocio turbio o problemas con nadie. Poco a poco, los investigadores fueron averiguando que tenía una relación con una mujer casada de Córdoba, que lo veían a menudo con una mujer rubia -que también tiene pareja- y que tampoco tenía buena relación con la nueva pareja de su exmujer. Ahora bien, todos los posibles enemigos de Paulino tienen coartada firme para la noche de su asesinato.

Tampoco tiene sentido el móvil de un robo en el taxi, ya que en el interior no faltaba nada de valor. ¿El único hilo del que tirar? Gracias al aviso de una gasolinera cercana al lugar de los hechos, que recibieron la visita de tres turistas británicos que les preguntaron cómo podían llegar a Francia lo más rápidamente posible. ¿Querían huir? Los agentes pudieron localizarlos en la frontera y, en el interrogatorio, descubrieron que decían la verdad cuando decían que habían pasado la noche de fiesta. ¿Cómo explican, entonces, tener restos de plomo en las manos? Tuvieron que dejarlos libres porque no tenían ninguna prueba, eso sí.

¿De qué ha ido el capítulo de Crims de esta noche? | TV3

El capítulo era doble, recordémoslo. Y, por eso, la audiencia se quedó con ganas de saber más cuando se dijo que once meses después del crimen, un tiempo en el que no habían hecho avances, recibieron una llamada a comisaría que sería clave para saber qué le había pasado al taxista. ¿Cuál es la explicación de su muerte? lo descubriremos entonces.