Masterchef ha cambiado su jurado después de más de una década con los mismos representantes y esto ha generado mucha curiosidad. En el estreno de la nueva edición, todas las miradas se han centrado en analizar cómo lo hacía Martha Delicious. La influencer gastronómica ha recibido comentarios muy positivos, así que también se ha atrevido con una visita a La Revuelta. El presentador no sabía si podía meter el dedo en la herida con la marcha de Samantha Vallejo-Nágera, pero lo ha hecho igualmente: «Hay una persona nueva en el jurado, no sé si se puede comentar… ¿Se puede hablar o me refiero a ti por el nombre de la de antes? Que en televisión, a veces, se hace como si no hubiera pasado nada». Y ella ha aceptado bien la broma: «Ahora me llaman Samartha«, ha dicho haciendo un juego de palabras entre los dos nombres.

De esta entrevista, sin embargo, ha hecho gracia los problemas con los que llegaba Jordi Cruz al plató. Y es que ha estado a punto de cancelar su visita porque no se encontraba bien: «Mira, es muy probable que sea el primer invitado de tu programa que se cague en directo«. Se han hecho un montón de bromas escatológicas, claro, y él ha tenido que pedir que se detuvieran: «Es un programa para cagarse, sí, pero basta a ver si mi cuerpo lo interpretará mal«. Algo le ha sentado mal al estómago y dice que ha tenido que ir al baño un montón de veces: «He estrenado el camerino».

«Vengo regular y me encuentro peor que un perro, quizás tengo que salir corriendo», ha soltado el chef catalán. No sabe si había sido ese día o el anterior, pero sí que ha terminado «envenenándose»: «Ya avisaré, ya avisaré, no te preocupes«.

Així ha estat l’entrevista amb el nou jurat de Mastechef | TVE

¿Cuánto dinero tiene en el banco Martha Delicious?

Como decíamos, esta entrevista tenía como objetivo conocer un poco más a la nueva cocinera que evaluará a los concursantes de Masterchef. Martha Delicious ha tenido que responder las preguntas clásicas del programa de David Broncano, ya que era la primera vez que iba. No quería mojarse, pero ha terminado dando alguna información: «No me gusta tener dinero en el banco». Por lo tanto, parece que es de esas que prefiere invertir todo lo que gana.

«¿Has entrado cobrando el sueldo de ellos en la primera temporada o su sueldo de ahora?«, le ha preguntado el presentador con mala intención. Y ella ha dejado claro que no tiene ni idea. De hecho, la directora del programa también se ha negado a revelar ese dato. Sus compañeros de programa han reaccionado: «Espero que no cobre lo mismo, que ella acaba de salir del huevo. Que no me entere de eso, que me cago encima ahora mismo«, ha dicho el catalán. Y ella ha destacado que no cree que le hayan igualado: «Ellos son dinosaurios de la televisión y yo acabo de llegar«.

Martha Delicious parla de patrimoni i sexe a La Revuelta | TVE

En cuanto a la pregunta sobre la cantidad de relaciones íntimas que ha mantenido en el último mes, en un primer momento soltó que aquí no saca muy buena nota: «Llego a casa tardísimo y cansadísima… además de que tengo un niño de 20 meses. Así que te diré que saco más de un aprobado, pero menos de un excelente«. La horquilla era amplísima, pero permite hacerse una idea de cómo es la vida íntima. Con todo, una entrevista que hará gracia a los fans del formato culinario de TVE.