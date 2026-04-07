Masterchef ha canviat el seu jurat després de més d’una dècada amb els mateixos representants i, això, ha generat molta curiositat. En l’estrena de la nova edició, totes les mirades s’han centrat a analitzar com ho feia Martha Delicious. La influencer gastronòmica ha rebut comentaris molt positius, així que també s’ha atrevit amb una visita a La Revuelta. El presentador no sabia si podia ficar el dit a la ferida amb la marxa de Samantha Vallejo-Nágera, però ho ha fet igualment: “Hi ha una persona nova al jurat, no sé si es pot comentar… Se’n pot parlar o em refereixo a tu pel nom de la d’abans? Que a televisió, a vegades, es fa com si no hagués passat res”. I ella ha acceptat bé la broma: “Ara em diuen Samartha“, ha dit tot fent un joc de paraules entre els dos noms.
D’aquesta entrevista, però, ha fet gràcia els problemes amb què arribava Jordi Cruz a plató. I és que ha estat a punt de cancel·lar la seva visita perquè no es trobava bé: “Mira, és molt probable que sigui el primer convidat del teu programa que es cagui en directe“. S’han fet un munt de bromes escatològiques, és clar, i ell ha hagut de demanar que s’aturessin: “És un programa per a cagar-se, sí, però prou a veure si el meu cos ho interpretarà malament“. Alguna cosa li ha fet mal a la panxa i diu que ha hagut d’anar al lavabo un munt de vegades: “He estrenat el camerino”.
“Vinc regular i em trobo pitjor que un gos, potser he de sortir corrents”, ha deixat anar el xef català. No sap si havia estat aquest dia o l’anterior, però sí que s’ha acabat “enverinant”: “Ja avisaré, ja avisaré, no pateixis“.
Quants diners té al banc Martha Delicious?
Com dèiem, aquesta entrevista tenia com a objectiu conèixer una mica més la nova cuinera que valorarà els concursants de Masterchef. Martha Delicious ha hagut de respondre les preguntes clàssiques del programa de David Broncano, ja que era la primera vegada que hi anava. No volia mullar-se, però ha acabat donant alguna informació: “No m’agrada tenir diners al banc”. Per tant, sembla que és d’aquestes que prefereix invertir tot el que guanya.
“Has entrat cobrant el sou d’ells a la primera temporada o el seu sou d’ara?“, li ha preguntat el presentador amb mala llet. I ella ha deixat clar que no en té ni idea. De fet, la directora del programa també s’ha negat a revelar aquesta dada. Els seus companys de programa han reaccionat: “Espero que no cobri el mateix, que ella acaba de sortir de l’ou. Que no m’assabenti d’això, que em cago a sobre ara mateix“, ha dit el català. I ella ha destacat que no creu que li hagin igualat: “Ells són dinosaures de la televisió i jo acabo d’arribar-hi”.
Pel que fa a la pregunta sobre la quantitat de relacions íntimes que ha mantingut en l’últim mes, en un primer moment deixava anar que aquí no treu molt bona nota: “Arribo a casa tardíssim i cansadíssima… a més a més que tinc un nen de 20 mesos. Així que et diré que trec més d’un aprovat, però menys d’un excel·lent“. La forquilla era amplíssima, però permet fer-se una idea de com és la vida íntima. Amb tot, una entrevista que farà gràcia als fans del format culinari de TVE.