Canvi històric a Masterchef després de 13 anys i 38 edicions. Samantha Vallejo-Nágera, que ha format part del jurat des dels seus inicis, ha decidit abandonar el programa per sorpresa. Ningú no s’imagina aquest programa sense el seu trio màgic, format per ella juntament amb el Pepe Rodríguez i el Jordi Cruz. Doncs els fans d’aquest exitós format de TVE s’haurà de fer a la idea perquè ja no la veurem a la següent edició. La reemplaçaran amb una altra cuinera dona, famosa i catalana; en aquesta ocasió per una que triomfa a Instagram amb les seves receptes. Ens referim a Marta Sanahuja o, tal com se la coneix popularment, la Delicious Martha.
El concurs, que ha començat la gravació de la nova edició amb concursants anònims, incorpora una xef autodidacta amb dos milions de seguidors a les xarxes socials. Mentrestant, justifiquen el comiat de la Samantha de la següent manera: “Tindrà noves iniciatives al món audiovisual i projectes relacionats amb la gastronomia i lifestyle, a més a més de continuar amb els seus negocis d’hostaleria“.
Qui és Delicious Martha, la nova incorporació al jurat de Masterchef?
La cosa és que el programa ha trobat substituta ràpidament i és una de molt bona, si tenim en compte el seu carisma i simpatia de la qual gaudeix. Aquesta barcelonina de 32 anys, qui estudiés Publicitat i Relacions Públiques, va fer-se famosa gràcies a la creació d’un blog de cuina que va viralitzar-se i que li ha valgut diversos premis.
Els fans aplaudeixen que sempre proposa receptes fàcils, saludables i delicioses. Tanta fama l’ha ajudat a acabar convertint-se en imatge de diverses marques del món de l’alimentació i, ara, arriba a televisió per provar sort com a membre del jurat del concurs de cuina amb més teleespectadors de l’Estat.
En el seu perfil d’Instagram, ha confirmat la notícia i ha compartit la primera foto del nou jurat de Masterchef: “Massa feliç. M’incorporo al jurat de Masterchef en aquesta nova temporada“, escriu tot acompanyant la imatge que la mostra amb la bata blanca característica.
Encara no hi ha data d’estrena d’aquesta temporada, però ja queda menys per veure una nova vida del concurs amb un membre del jurat que aportarà frescor i un estil molt diferent al de la Samantha. Si agradarà més o menys, caldrà esperar una mica per saber-ho. Sigui com sigui, almenys sabem que hi haurà majoria catalana entre els cuiners que valoren als concursants.