Masterchef continua triomfant a la graella de TVE després de més d’una dècada en antena. Hem vist persones anònimes convertides en personatges de televisió gràcies a aquesta experiència i també famosos d’altres àmbits que han demostrat una habilitat molt sorprenent als fogons. En aquest cas, com funciona el càsting? No s’ha parlat gaire del procés que han de passar els participants per poder acabar sent escollits. Doncs bé, ara Valeria Vegas ha tret a la llum com va ser el seu cas en particular i com acostuma a ser-ho en aquest programa.
Tot d’una, pot sobtar veure persones tan conegudes com Tamara Falcó fent elaboracions culinàries increïbles quan, en principi, havia arribat allà sense cap mena de coneixement o formació en cuina. Ells deixen caure, de tant en tant, que els formen les setmanes prèvies a la seva experiència al reality. Però ara, sabem com funciona exactament. La cosa és que s’estan moltes i moltes hores estudiant i practicant fora de càmera. Valeria, per exemple, reconeix que aquesta ha estat l’experiència “més intensa” de tota la seva vida.
Ho ha explicat a Zodiac, el pòdcast de Nacho Gay. Aquí, assegura que és cert tot el que es veu des de casa: “Quan ens veieu divertir-nos, és perquè ho estem fent de debò. També quan plores ho fas de debò o quan t’emociones. La gent pot pensar que està tot guionitzat, però no és cert”.
Quants diners han de pagar els concursants de Masterchef?
Hi ha hagut detractors que han arribat a dir que és mentida que cuinen ells, que ho fan veure i són xefs professionals els qui els donen -fora de càmera- els plats llestos: “Doncs no, cuines de debò. Si et dic quants diners et gastes en classes de cuina particulars…”, ha deixat anar. I, com no podia ser d’una altra manera, l’han acabat interrogant sobre aquest tema: “En un mes i mig, vaig invertir més de 3.000 € en classes de cuina“.
Des de Masterchef els ofereixen un sou molt bo, però ells han d’invertir diners a formar-se prèviament per no acabar fent el ridícul allà a dins: “Paguen bé, òbviament que paguen molt bé, però tu també has d’invertir-hi diners. Has d’anar-hi sabent coses o bé t’inventes elaboracions, però a mi no m’agradava cuinar així que vaig necessitar que me n’ensenyessin“. La Valeria va sortir d’allà “amb el cap molt alt”, afirma, però sí que reconeix que va haver-hi alguns moments en què es va sentir “al límit”: “Els meus plats sempre estaven malament… però vaig resistir-hi durant un mes com un gat panxa enlaire. Mai no passava del cinc, però no em feien fora“.
A l’hora de gravar el programa, tenen molts elements al voltant que han de controlar: “Ho has de dominar tot i es nota molt quan hi ha nivell de debò. No és qüestió que t’agradi cuinar d’abans, sinó que has de saber gestionar la tensió i els nervis o haver de cuinar contrarellotge“. A més a més, que has de ser conscient que volen que donis joc i t’enfadis amb els altres: “No pots estar cuinant callada, és clar“. En el seu cas en particular, considera que això va perjudicar-la perquè li costava molt estar barallant-se amb José Manuel Parada i concentrada en la preparació del plat.