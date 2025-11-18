El Món - Notícies i actualitat d&#039;última hora en Català
Indignació màxima a la gran final de ‘Masterchef’: “Tongo, tongo i tongo”
Jennifer Navarro
18/11/2025 10:44

Mariló Montero s’ha proclamat com la flamant guanyadora d’aquesta edició tan intensa de Masterchef Celebrity. La decisió del jurat no ha agradat gaire als teleespectadors, que han posat el crit al cel perquè consideren que no s’ho mereixia gens. De fet, han manifestat -en desenes de tuits- que trobaven “injust” que Miguel Torres no s’hagi endut el guardó perquè ha estat qui millor ha cuinat des que es posessin davant dels fogons de TVE.

Era tan clar, des del primer dia, sobretot després que passés a la final amb això… Espero que aprenguin a dissimular millor per a les pròximes edicions”, ha dit una usuària que els ha acusat, directament, de fer tongo i tenir decidit prèviament que seria Mariló la guanyadora: “Tongo” i “Tongo, tongo, tongo” són només dos dels molts missatges acusatoris que poden llegir-se a X (l’antic Twitter).

“Miguel era el guanyador just, sense cap mena de dubte”, “Tot el que no sigui que guanyi el Juanjo serà tongo“, “Quina decepció d’edició, ni m’he assabentat que Mariló cuinava perquè només l’he vist repartir petons”, “Sempre heu estat justos en la decisió final, què us ha passat?” o “Heu fet guanyadora una persona que al programa anterior no va presentar ni tan sols un plat i que no ha cridat l’atenció per cap plat” són d’altres exemples en el mateix sentit.

La presentadora s’ha mostrat encantada amb el reconeixement, és clar, i ha agraït l’oportunitat que li han donat perquè considera que aquest subidón pot fer-li molt bé: “M’ha encantat entregar-me a aquesta emoció, ha estat un impuls per a la vida. Estic en xoc, feia anys que no em sentia així d’envaïda per una emoció tan gran. No m’ho esperava i els meus fills sé que se sorprendran molt“. No creia que arribés tan lluny, però se sent molt orgullosa de tot el que ha fet perquè no ha estat fàcil.

Mariló Montero ha estat la flamant guanyadora d'aquesta edició de Masterchef - TVE
L’audiència, enfadada amb el quart lloc de Juanjo

De la mateixa manera que no ha agradat que guanyés la Mariló, ho ha fet encara menys que el jurat deixés per al quart lloc el Juanjo. L’exconcursant d’Operación Triunfo, que curiosament també va quedar en quarta posició al concurs musical, s’ha resignat. Ara bé, els seus fans han aplaudit el paper “impecable” que ha fet al llarg de tots els programes d’aquesta edició.

Ell ha estat qui més ha cuidat els plats i, de fet, els membres del jurat sempre han destacat com de bé cuinava i els pocs errors que cometia en les seves elaboracions. No obstant això, ha acabat sent el pitjor de la gran final i això ha generat una onada important d’indignació.

Ells quatre han arribat a la gan final del concurs - TVE
Els teleespectadors s'han indignat pel quart lloc del Juanjo - TVE
En aquesta gran final, vam poder veure els contrincants enfrontant-se a proves tan clàssiques com la de sigue al chef, la prova d’exteriors va ser molt intensa i va tenir com a protagonista Martín Berasategui, van rebre la visita dels seus familiars… un programa llarg i intens que no ha tingut un resultat aplaudit, però que els ha ajudat a fer una bona audiència i convertir-se en tendència a les xarxes socials.

