Mariló Montero se ha proclamado como la flamante ganadora de esta edición tan intensa de Masterchef Celebrity. La decisión del jurado no ha gustado mucho a los telespectadores, que han puesto el grito en el cielo porque consideran que no se lo merecía en absoluto. De hecho, han manifestado -en decenas de tuits- que encontraban «injusto» que Miguel Torres no se haya llevado el premio porque ha sido quien mejor ha cocinado desde que se pusieron frente a los fogones de TVE.

«Era tan claro, desde el primer día, sobre todo después de que pasase a la final con esto… Espero que aprendan a disimular mejor para las próximas ediciones», ha dicho una usuaria que los ha acusado, directamente, de hacer tongo y tener decidido previamente que sería Mariló la ganadora: «Tongo» y «Tongo, tongo, tongo» son solo dos de los muchos mensajes acusatorios que pueden leerse en X (el antiguo Twitter).

«Miguel era el ganador justo, sin ninguna duda», «Todo lo que no sea que gane Juanjo será tongo«, «Qué decepción de edición, ni me he enterado de que Mariló cocinaba porque solo la he visto repartir besos», «Siempre habéis sido justos en la decisión final, ¿qué os ha pasado?» o «Habéis hecho ganadora a una persona que en el programa anterior no presentó ni siquiera un plato y que no ha destacado por ningún plato» son otros ejemplos en el mismo sentido.

La presentadora se ha mostrado encantada con el reconocimiento, por supuesto, y ha agradecido la oportunidad que le han dado porque considera que este subidón puede hacerle mucho bien: «Me ha encantado entregarme a esta emoción, ha sido un impulso para la vida. Estoy en shock, hacía años que no me sentía así de invadida por una emoción tan grande. No me lo esperaba y mis hijos sé que se sorprenderán mucho«. No creía que llegaría tan lejos, pero se siente muy orgullosa de todo lo que ha hecho porque no ha sido fácil.

Mariló Montero ha estat la flamant guanyadora d’aquesta edició de Masterchef | TVE

La audiencia, enfadada con el cuarto lugar de Juanjo

De la misma manera que no ha gustado que ganase Mariló, lo ha hecho aún menos que el jurado dejase para el cuarto lugar a Juanjo. El exconcursante de Operación Triunfo, que curiosamente también quedó en cuarta posición en el concurso musical, se ha resignado. Ahora bien, sus fans han aplaudido el papel «impecable» que ha hecho a lo largo de todos los programas de esta edición.

Él ha sido quien más ha cuidado los platos y, de hecho, los miembros del jurado siempre han destacado lo bien que cocinaba y los pocos errores que cometía en sus elaboraciones. No obstante, ha terminado siendo el peor de la gran final y esto ha generado una ola importante de indignación.

Ells quatre han arribat a la gan final del concurs | TVE

Els teleespectadors s’han indignat pel quart lloc del Juanjo | TVE

En esta gran final, pudimos ver a los contrincantes enfrentándose a pruebas tan clásicas como la de sigue al chef, la prueba de exteriores fue muy intensa y tuvo como protagonista a Martín Berasategui, recibieron la visita de sus familiares… un programa largo e intenso que no ha tenido un resultado aplaudido, pero que les ha ayudado a conseguir una buena audiencia y convertirse en tendencia en las redes sociales.