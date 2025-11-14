Uno de los programas gastronómicos que son una marca de identidad de RTVE es Masterchef. Hace más de una década que Pepe, Jordi Cruz y Samantha seleccionan aspirantes anónimos, niños y celebrities para los diversos formatos del talent de cocina, y es una apuesta segura que triunfa temporada tras temporada. Los dulces también han pasado a ocupar un pequeño espacio de la parrilla televisiva de la cadena pública española con Bake off: famosos al horno, y ahora llega una nueva adaptación de un concurso de pastelería con un buen reparto de famosos.

¿Quiénes son los concursantes que participan en ‘Top Chef: Dulces y Famosos’?

RTVE estrenará Top Chef: Dulces y Famosos, una adaptación del programa de cocina internacional Top Chef VIP Just Desserts, en la que los famosos pondrán a prueba sus conocimientos sobre el mundo dulce: todo tipo de recetas en las que deberán dominar temperaturas, cocciones y una buena creatividad para decorar sus obras. Serán 12 los famosos que intentarán llegar a la final y superar los programas donde deberán elaborar desde postres clásicos hasta reinventar los pasteles más creativos.

¿Qué se valorará? Sabor, técnica y presentación. Ahora bien, ¿quiénes son los 12 concursantes? Belén Esteban es uno de los nombres más sonados para el concurso. La colaboradora más icónica de Sálvame mostrará su faceta más desconocida en un talent de pastelería que puede ser un buen show.

Belén Esteban es una de las concursantes de ‘Top Chef Dulces y Famosos’ | Europa Press

Uno de los actores españoles más reconocidos también se suma a la aventura. Antonio Resines cambiará los platós de cine y las colaboraciones en La Revuelta por los hornos y los moldes. La periodista Marina Castaño, viuda de Camilo José Cela también forma parte del elenco de famosos que participan. Otro actor de RTVE, Mariano Peña, muy conocido por su papel en la serie Aída compartirá plató con Eva Isanta, otra actriz muy querida por los fans de La que se avecina y Aquí no hay quien viva.

Estrellas del mundo ‘Drag’ y dos exconcursantes de Operación Triunfo

Los nombres no se acaban y los concursantes vienen de mundos muy diferentes. Samantha Ballentines, Drag Queen muy conocida en las redes sociales y sobre el escenario es uno de los fichajes de esta primera temporada del talent culinario. También habrá un ex de OT 2017, Roi Méndez y una de las primeras artistas que pasó por el talent musical, Natalia Rodríguez.

Otro actor que también forma parte de Top Chef es Alejandro Vergara, conocido en TVE por su papel como Doctor Abel en la telenovela La Promesa. Uno de los fichajes que seguro dará mucho juego es Ivana Rodríguez, la hermana de Georgina Rodríguez. Completa el casting la deportista paralímpica Desirée Vila y el creador de contenido Tote Fernández. Por ahora, queda esperar para saber cuándo comenzará esta experiencia y cómo lo harán los famosos con sus creaciones.