Preocupación por el estado de salud de Antonio Resines. Hace unas semanas salió a la luz el nuevo proyecto profesional del actor en TVE. Además de ser uno de los colaboradores habituales de La Revuelta, Resines se unía al reparto del nuevo programa de cocina Top chef: dulces y famosos que se emitirá el próximo año. Sin embargo, hace pocos días se publicaron informaciones en las que se comunicaba que sería baja para el programa por unos problemas de salud y que el actor Luis Merlo, muy conocido por su papel en La que se avecina podría ser su sustituto. Ha sido este martes 25 de noviembre cuando la revista Semana ha dado más detalles de lo que ha pasado con el actor y los motivos por los cuales no participará en el nuevo talento de RTVE.

Antonio Resines ha sido ingresado en la UCI

Su participación en Top Chef estaba confirmada por la cadena pública española, pero según explica la citada revista, Antonio Resines ha sido ingresado en la UCI y esto le ha obligado a cancelar todos sus compromisos profesionales y proyectos que tenía en marcha actualmente. Las informaciones disponibles hasta ahora detallan que el actor ha estado más de una semana hospitalizado en el centro médico madrileño Hospital San Rafael durante más de una semana. De hecho, los tres primeros días de ingreso los habría pasado en la Unidad de Cuidados Intensivos.

¿Qué problema ha tenido Antonio Resines? | Telecinco

Ha sido el director de la revista, Jorge Borrajo, quien ha dado los detalles a través del programa El tiempo justo de Telecinco. «Es verdad que, desde hace unos días, sabíamos que había tenido un problema de salud. Incluso había tenido que cancelar compromisos profesionales», ha explicado. Los detalles completos de las informaciones que han conseguido saldrán en la citada revista a partir de miércoles, pero lo que se sabe ahora es que tuvieron que ingresarlo «el 13 de noviembre en la UCI, después pasó a planta cinco días más».

Antonio Resines ha sido ingresado en la UCI: ¿qué ha pasado? | Europa Press

¿Qué detalles han salido a la luz?

Borrajo ha explicado que entre el entorno del actor había «cierta preocupación» por su estado de salud, de hecho, no es la primera vez que sufre un susto grave. Durante la pandemia de la covid pasó más de 40 días hospitalizado en la UCI, y 23 de ellos fueron en coma. «Las he pasado putas, pero cuando te recuperas ves lo que es la felicidad. Es horrible cuando te duele algo en tu vida normal, pero cuando eso se acaba es una maravilla y te das cuenta de lo que sí importa», explicó entonces en una entrevista.

Por ahora, en cuanto a este nuevo problema, explican que ya ha sido dado de alta y se encuentra «en casa descansando». «Es cierto que no sabíamos qué había pasado con él para cancelar esos compromisos profesionales y es que tuvo que ser ingresado en la UCI», apuntan. Sea como sea, habrá que esperar para saber todos los detalles y cuál ha sido el problema concreto de salud que le afecta.