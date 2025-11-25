Preocupació per l’estat de salut d’Antonio Resines. Feia unes setmanes que sortia a la llum el nou projecte professional de l’actor a TVE. A més a més de ser un dels col·laboradors habituals de La Revuelta, Resines se sumava al repartiment del nou programa de cuina Top chef: dulces y famosos que s’emetrà el pròxim any. Ara bé, fa pocs dies es publicaven unes informacions en què es comunicava que seria baixa per al programa per uns problemes de salut i que l’actor Luis Merlo, molt conegut pel seu paper a La que se avecina podria ser el seu substitut. Ha estat aquest dimarts 25 de novembre quan la revista Semana ha donat més detalls del que ha passat amb l’actor i els motius pels quals no participarà en el nou talent de RTVE.
Antonio Resines ha estat ingressat a l’UCI
La seva participació a Top Chef estava confirmada per la cadena pública espanyola, però segons explica la citada revista, Antonio Resines ha estat ingressat a l’UCI i això l’ha obligat a cancel·lar tots els seus compromisos professionals i projectes que tenia en marxa actualment. Les informacions per ara disponibles detallen que l’actor ha estat més d’una setmana hospitalitzat en el centre mèdic madrileny Hospital San Rafael durant més d’una setmana. De fet, els tres primers dies d’ingrés els hauria passat a la Unitat de Cures Intensives.
Ha estat el director de la revista, Jorge Borrajo, qui n’ha donat els detalls a través del programa El tiempo justo de Telecinco. “És veritat que, des de fa uns dies, sabíem que havia tingut un problema de salut. Fins i tot havia hagut de cancel·lar compromisos professionals”, ha explicat. Els detalls complets de les informacions que han aconseguit sortiran a la citada revista a partir de dimecres, però el que ara per ara se sap és que van haver d’ingressar-lo “el 13 de novembre en l’UCI, després va passar a planta cinc dies més”.
Quins detalls han sortit a la llum?
Borrajo ha explicat que entre l’entorn de l’actor hi havia “certa preocupació” pel seu estat de salut, de fet, no és el primer cop que pateix un ensurt greu. Durant la pandèmia de la covid va passar més de 40 dies hospitalitzat a l’UCI, i 23 d’ells van ser en coma. “Les he passat putes, però quan et recuperes veus el que és la felicitat. És horrible quan et fa mal alguna cosa en la teva vida normal, però quan això s’acaba és una meravella i t’adones del que sí que importa”, va explicar llavors en una entrevista.
Ara per ara, pel que fa a aquest nou problema, expliquen que ja ha rebut l’alta i es troba “a casa descansant”. “És cert que no sabíem què havia passat amb ell per a cancel·lar aquests compromisos professionals i és que va haver de ser ingressat en l’UCI”, apunten. Sigui com sigui, caldrà esperar per saber tots els detalls i quin ha estat el problema concret de salut que l’afecta.