Antonio Resines parla de les al·lucinacions que va patir quan tenia Covid

Antonio Resines va estar entre la vida i la mort, després d’agafar la Covid-19. Ara, el popular actor ha donat una entrevista al programa ‘Déjate Querer’, que presenta Toñi Monero, i ha donat més detalls de com van ser aquells terribles dies que va estar ingressat a l’hospital i sense saber si superaria la malaltia o no.

“Ha sigut molt complicat. I, de fet, encara tinc algunes molèsties, sobretot a les articulacions, però res greu”, ha començat explicant Resines, que ha afegit: “Els especialistes em van ensenyar a caminar de nou. Vaig estar 36 dies a l’UCI, i 20 en coma. Vaig perdre el 80% de massa muscular, i no m’aguantava dret”.

Antonio Resines | Telecinco

“També em va passar una altra cosa: jo pensava en un objecte i, si no el veia, no el podia dir. Molt mal rotllo. L’UCI és l’horror, però gràcies a Déu vaig sortir-ne”, ha revelat. A més, ha agraït molt especialment a la seva dona i al seu fill que hagin estat al seu costat: “Tots vam agafar la Covid, però la primera vegada que em van veure jo estava intubat cap avall a l’UCI. I això no és un bon símptoma”.

“Les al·lucinacions em van salvar”

“En el meu cap jo sempre estava en perill de mort. I quan em vaig despertar de debò havien passat 30 dies, i tot el Nadal… No em vaig assabentar de res. Jo estava en altres mons. Quasi sempre arreglant problemes internacionals“, ha dit rient l’actor. “Jo estava amb Hitler, Franco i Mussolini, i tenia por”, ha afegit.

“A aquests tres jo els hi deia Adolfo, Paco i Benito. I tots tres eres horrorosos. A mi em van salvar també les al·lucionacions”, ha revelat entre els aplaudiments i els riures del públic assistent.