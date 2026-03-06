Antonio Resines ha tingut els fans molt preocupats pel seu ingrés hospitalari, una estada a l’UCI de la que ha donat més detalls a l’entrevista que ha emès La Revuelta aquest dijous. David Broncano i els seus teleespectadors s’han quedat amb la boca oberta quan l’actor ha mostrat la gran cicatriu que li ha quedat al pit, un senyal molt impactant que comença al pit i acaba al melic. Ell mateix ha explicat que van haver d’operar-lo a cor obert en una intervenció complicada: “Feia mesos que no venia perquè vaig tenir un problema físic, pel qual van haver d’obrir-me el pit en una operació a cor obert”. Quan s’ha obert la casa, s’ha fet un silenci que demostrava com era d’impactant.
El guanyador d’un premi Goya ha explicat que, a l’operació, van obrir-li la caixa toràcica amb una radial petita: “Van obrir-me l’estern, que després em van cosir amb fils d’aram, i em van canviar unes venes i unes artèries per unes altres. En el meu cas, era per poder posar-me tres bypass al cor“. Aquest consisteix en un desviament del subministrament de sang al cor per mitjà d’un empelt d’artèria mamària o d’una vena de les cames que empalma l’aorta i una artèria coronària. Normalment, s’utilitza per a evitar una obstrucció en el vas afectat.
La cosa és que els metges van notar que tenia obstrucció a algunes artèries, concretament en les tres coronàries. El problema és que van intentar fer un bypass i la sang va escapar-se: “Va arribar un moment en què el sistema va col·lapsar i va derivar en una angina de pit, que és el pas previ a un infart“, ha rememorat. Després el van cosir i el van derivar directament a l’UCI, on va passar tres dies de la setmana que va estar ingressat. L’operació ha anat bé, però encara no està del tot tranquil: “No estic recuperat al 100%, però sí que em sento acollonant a nivell físic“. El que ha volgut ha estat agrair la feina a l’equip mèdic que el va atendre: “Em noto molt millor, fluint, i estic molt content”.
La operación a corazón abierto de Antonio Resines— La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) March 5, 2026
Sabes que se ha recuperado cuando vienen faltando a Broncano y a todo el equipo. #LaRevuelta
El retorno del rey 👑 pic.twitter.com/pNe7muaXDk
Les seqüeles de l’operació a cor obert d’Antonio Resines
Aquell va ser un ensurt molt fort que podria haver tingut conseqüències fatals, un testimoni que fa públic per tal d’ajudar persones que puguin trobar-se en una situació similar: “El cos t’avisa que alguna cosa està passant… Els símptomes que vaig tenir? Era una mena de sensació semblant a l’acidesa d’estómac. Em van fer una sèrie de proves i vaig haver d’operar-me”. Un dels exàmens claus, en el cas d’Antonio Resines, va ser la prova d’esforç: “Si comences a tenir símptomes quan arribes a un número de pulsacions altes, és que alguna cosa passa”.
Aquesta no era la primera vegada que l’actor patia un problema de salut greu. De fet, cal recordar que va estar ingressat a l’hospital i que va arribar a estar en coma durant 36 dies per culpa del coronavirus. En aquell moment, el van diagnosticar amb una insuficiència respiratòria aguda per culpa d’una pneumònia bilateral que el va tenir fora de joc durant 48 dies.
Afortunadament, aquests pronòstics greus han quedat enrere i ara es recupera amb ganes de tornar a la normalitat.