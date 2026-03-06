Antonio Resines ha tenido a los fans muy preocupados por su ingreso hospitalario, una estancia en la UCI de la que ha dado más detalles en la entrevista que ha emitido La Revuelta este jueves. David Broncano y sus televidentes se quedaron boquiabiertos cuando el actor mostró la gran cicatriz que le ha quedado en el pecho, una señal muy impactante que comienza en el pecho y termina en el ombligo. Él mismo ha explicado que tuvieron que operarlo a corazón abierto en una intervención complicada: «Hacía meses que no venía porque tuve un problema físico, por el cual tuvieron que abrirme el pecho en una operación a corazón abierto». Cuando se abrió la casa, se hizo un silencio que demostraba lo impactante que era.
El ganador de un premio Goya ha explicado que, en la operación, le abrieron la caja torácica con una radial pequeña: «Me abrieron el esternón, que luego me cosieron con hilos de alambre, y me cambiaron unas venas y unas arterias por otras. En mi caso, era para poder ponerme tres bypass en el corazón«. Este consiste en un desvío del suministro de sangre al corazón mediante un injerto de arteria mamaria o de una vena de las piernas que empalma la aorta y una arteria coronaria. Normalmente, se utiliza para evitar una obstrucción en el vaso afectado.
La cuestión es que los médicos notaron que tenía obstrucción en algunas arterias, concretamente en las tres coronarias. El problema es que intentaron hacer un bypass y la sangre se escapó: «Llegó un momento en que el sistema colapsó y derivó en una angina de pecho, que es el paso previo a un infarto«, ha rememorado. Después lo cosieron y lo derivaron directamente a la UCI, donde pasó tres días de la semana que estuvo ingresado. La operación ha salido bien, pero aún no está del todo tranquilo: «No estoy recuperado al 100%, pero me siento increíble a nivel físico«. Lo que ha querido ha sido agradecer el trabajo al equipo médico que lo atendió: «Me noto mucho mejor, fluyendo, y estoy muy contento».
Las secuelas de la operación a corazón abierto de Antonio Resines
Aquel fue un susto muy fuerte que podría haber tenido consecuencias fatales, un testimonio que hace público para ayudar a personas que puedan encontrarse en una situación similar: «El cuerpo te avisa de que algo está pasando… ¿Los síntomas que tuve? Era una especie de sensación similar a la acidez de estómago. Me hicieron una serie de pruebas y tuve que operarme». Uno de los exámenes clave, en el caso de Antonio Resines, fue la prueba de esfuerzo: “Si empiezas a tener síntomas cuando llegas a un número de pulsaciones altas, es que algo pasa”.
Esta no era la primera vez que el actor sufría un problema de salud grave. De hecho, cabe recordar que estuvo ingresado en el hospital y que llegó a estar en coma durante 36 días debido al coronavirus. En aquel momento, le diagnosticaron una insuficiencia respiratoria aguda debido a una neumonía bilateral que lo mantuvo fuera de juego durante 48 días.
Afortunadamente, estos pronósticos graves han quedado atrás y ahora se recupera con ganas de volver a la normalidad.