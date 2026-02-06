Isabel Coixet ha deleitado a los telespectadores de La Revuelta con un montón de titulares sobre su vida privada. Es vox populi que la directora de cine no tiene pelos en la lengua, lo que ha vuelto a demostrar cuando ha respondido con todo tipo de detalles las preguntas más picantes de David Broncano. El presentador quería saber cuántas relaciones sexuales mantiene cada mes y ella no ha tenido problema en decirlo abiertamente: “Pues mira, si follar da 1 punto… pues estos últimos 30 días saco un 7”.

Se ha mostrado muy orgullosa de su buena racha, de hecho, ya que está “convencida” de que se encuentra muy por encima de la media de relaciones sexuales que tienen las mujeres de su edad: “Tengo 65 años, así que puedo decir que he tenido bastantes relaciones íntimas en comparación con la media de mi sexo y edad. Me noto dinámica y fogosa, sí”. Y es que con las amigas con quienes habla o la tendencia general que nota, a su edad son muchas las mujeres que ya han “cerrado la persiana” en este aspecto.

¿Cuántos pisos tiene Isabel Coixet? ¿Qué ha explicado sobre su patrimonio?

Es habitual que los invitados del programa de TVE respondan cuántos dineros tienen en el banco. Isabel Coixet no ha querido dar una cifra exacta, pero sí que ha dado detalles sobre el patrimonio que ha conseguido después de tantos años como una de las figuras más relevantes del cine nacional.

En esta entrevista, ha sacado a la luz que tiene tres propiedades -la casa donde vive, de la que acaba de pagar la hipoteca- y dos pisos más que no tiene alquilados, ya que no entiende la vivienda como un negocio: “Mi patrimonio está muy bien, tengo mucho y bastante. Las casas que tengo las dejo a personas que conozco a quienes sé que les hacen falta. Está muy bien regular los alquileres, pero también hace falta solidaridad por parte de los propietarios. Me parece feo hacer negocio de las casas”.

Isabel está dinámica 🔥



A ver esas personas de 65 años que superan a Isabel, que yo las vea en comentarios #LaRevuelta pic.twitter.com/ujnNpNcvj0 — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) February 5, 2026

David Broncano se ha quedado con las ganas de poder cotillear su teléfono móvil, por eso, ya que no lo ha convencido como sí hace con otros famosos que pasan por ese sofá. La excusa es descubrir cuántas horas pasan con el teléfono y cuáles son las aplicaciones que más usan, pero ella no se ha mostrado dispuesta a abrir esa parcela de su vida privada: “Follar y dinero sí, pero eso no”. Sea como sea, le han perdonado este hermetismo porque todo lo demás que ha dicho ya era bastante atractivo.