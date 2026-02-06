Isabel Coixet ha delectat els teleespectadors de La Revuelta amb un munt de titulars sobre la seva vida privada. És vox populi que la directora de cinema no té pèls a la llengua, el que ha tornat a demostrar quan ha respost amb tota mena de detalls les preguntes més picants de David Broncano. El presentador volia saber quantes relacions sexuals manté cada mes i ella no ha tingut problema a dir-ho obertament: “Doncs mira, si follar dona 1 punt… doncs aquests últims 30 dies trec un 7”.
S’ha mostrat molt orgullosa sobre la seva bona ratxa, de fet, ja que està “convençuda” que es troba molt per sobre de la mitjana de relacions sexuals que tenen les dones de la seva edat: “Tinc 65 anys, així que puc dir que he tingut bastants relacions íntimes en comparació amb la mitjana del meu sexe i edat. Em noto dinàmica i fogosa, sí”. I és que amb les amigues amb qui parla o la tendència general que nota, a la seva edat són moltes les dones que ja han “tancat la persiana” en aquest aspecte.
Quants pisos té Isabel Coixet? Què ha explicat sobre el seu patrimoni?
És habitual que els convidats del programa de TVE responguin quants diners tenen al banc. Isabel Coixet no ha volgut donar una xifra exacta, però sí que ha donat detalls sobre el patrimoni que ha aconseguit després de tants anys com una de les figures més rellevants del cinema nacional.
En aquesta entrevista, ha tret a la llum que té tres propietats -la casa on viu, de la que acaba de pagar la hipoteca- i dos pisos més que no té llogats, ja que no entén la vivenda com un negoci: “El meu patrimoni està molt bé, en tinc molt i bastant. Les cases que tinc les hi deixo a persones que conec als qui sé que els hi fan falta. Està molt bé regular els lloguers, però també fa falta solidaritat per part dels propietaris. Em sembla lleig fer negoci de les cases”.
Isabel está dinámica 🔥— La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) February 5, 2026
A ver esas personas de 65 años que superan a Isabel, que yo las vea en comentarios #LaRevuelta pic.twitter.com/ujnNpNcvj0
David Broncano s’ha quedat amb les ganes de poder tafanejar el seu telèfon mòbil, per això, ja que no l’ha convençut com sí que fa amb altres famosos que passen per aquell sofà. L’excusa és descobrir quantes hores passen amb el telèfon i quines són les aplicacions que més fan servir, però ella no s’ha mostrat disposada a obrir aquesta parcel·la de la seva vida privada: “Follar i diners sí, però això no”. Sigui com sigui, li han perdonat aquest hermetisme perquè tota la resta que ha dit ja era prou atractiu.