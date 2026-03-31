Crims torna a ser líder d’audiència i de quina manera, tenint en compte que ha aconseguit superar la quota de pantalla del TN Vespre. Mentre que l’informatiu ha fet un boníssim 25,5%, el programa de Carles Porta triomfa encara més amb el 26,5% del share. Més de 466.000 persones han connectat amb un capítol molt ben fet que tractava un cas que ha agradat molt. L’inesperat assassinat de la Jennifer Cot, de 27 anys, en mans del seu marit deixa sorpresa tota la família de la víctima. Sempre l’havien considerat un fill més, per la qual cosa es posicionen amb ell amb fermesa durant molt de temps -fins al punt de visitar-lo a presó cada cap de setmana-. Quan la policia els acaba mostrant les proves que demostren que és culpable, tot el seu món s’ensorra.
La competència, a aquella hora, no va tenir absolutament res a fer. Ni tan sols l’estrena de Masterchef, que sempre és un dels programes més vistos de TVE, va poder competir-hi mínimament. De fet, es van haver d’acontentar amb menys de la meitat de l’audiència que havia fet TV3 (un 12,5%). La Revuelta i El Hormiguero han quedat molt igualats, aquest dilluns, amb un 7,8% i un 7,5% respectivament. I el First dates de Telecinco continua en caiguda lliure, ja que només han assolit un 5,3% de la quota de pantalla.
L’assassinat de la Jennifer Cot, un èxit d’audiència a TV3
En aquesta temporada de Crims, amb els enganys com a fil conductor, el cas ha estat tot un encert. Tot comença amb la desaparició d’aquesta veïna de Parets del Vallès, qui fa sospitar les companyes de feina que alguna cosa passa quan no es presenta a treballar i tampoc no contesta al telèfon. Els Mossos sospiten del marit des del principi, ja que la seva actitud els sobta, però la família d’ella es posiciona sense dubtar-ho al seu costat. És totalment impossible que l’hagi matat ella, deien amb tota la innocència.
El dia del seu assassinat coincidia amb l’aniversari del marit, que deixa el bebè amb la cunyada i marxa amb el cunyat a prendre cafè després de matar-la com si res no hagués passat. Després descobririen que havia tingut la sang freda d’arrossegar el cadàver a una zona del pàrquing on no es veia i que s’havia enviat un missatge al seu mòbil des del telèfon de la dona per intentar dissimular. No comptava que una veïna sentiria els crits durant l’assassinat i avisaria els policies, el que situa perfectament l’hora del crim.
Veure’l molt nerviós, amb esgarrapades al coll, una actitud estranya… tot fa sospitar la policia. L’han de deixar en llibertat després d’aquell interrogatori tan estrany perquè no tenen proves, el que ell aprofita per anar a casa dels sogres a plorar com si res. Els investigadors confien que les càmeres de seguretat del banc que hi ha davant del pàrquing poden ser una peça cabdal, però la mort coincideix amb el pont de l’11 de setembre i els treballadors de la caixa trigarien fins a cinc dies a oferir-los aquelles imatges. Aquest detall ha indignat els teleespectadors, és clar. Que el mostressin sortir d’aquell pàrquing amb el seu cotxe demostrava que havia mentit i l’acaben detenen, onze dies després del crim.
El marit continuaria amb la seva versió, tot assegurant que era innocent. La família de la víctima se’l creu i el visita a presó cada cap de setmana, fins que el secret de sumari i s’aixeca i tenen accés a tota la documentació de la investigació. Era més que evident que havia estat ell, un moment en què acabarien recordant que sí que discutien i que ell era “molt controlador“. De fet, no s’entén com no havien tingut en compte que la Jennifer els demanés que cuidessin de la filla “si li passava alguna cosa”. Ella ja ho sospitava, però ells…
Dos anys després, quan va arribar el judici, ell va confessar haver-la matat “accidentalment” durant una discussió. El condemnen a 20 anys, però ja és al carrer i té un negoci propi. La vida d’una persona val 20 anys? La va escanyar amb el cable d’un carregador que tenia allà a mà, a sang freda i mirant-la als ulls. S’ha pogut llegir moltíssima ràbia a les xarxes socials, de la mateixa manera que s’ha destacat que pràcticament tots els testimonis parlessin castellà menys el jutge i el fiscal; cosa que acostuma a ser al revés.