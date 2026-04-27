Els fans de Crims tenen una altra cita a TV3 aquesta nit, quan s’emetrà un altre episodi del programa de Carles Porta. En aquesta ocasió, l’exitós format de true crime ens situa a Roses el 2009, quan el treballador d’un banc anomenat Rafael Mora és atacat a l’aparcament abans de sortir de casa.
De moment, ens avancen que la mort ha estat violenta. La víctima va ser colpejada repetidament amb la culata d’una arma de foc que s’encalla just quan l’agressor intenta disparar. I la cosa és que aquest incident no va estranyar els seus familiars, sorprenentment, ja que feia dies que el Rafael rebia anònims amenaçadors. El títol és bastant aclaridor, tenint en compte que l’han anomenat Una mort anunciada. Qui l’ha atacat i per què? Té a veure amb la seva feina? Ell ho havia explicat i ho havia advertit. I, tot i això, quan el maten, la sensació que queda és que hi havia massa coses que no es van dir —o no es van voler dir— a temps.
Què més sabem del cas de Crims d’aquesta nit?
“La història de la mort d’en Rafael és sorprenentment clara en alguns aspectes, però terriblement difusa en d’altres. Aquesta foscor conviu amb el dolor de la família i de totes les persones que s’han implicat en el cas: el fiscal, els Mossos, els advocats. Tots comparteixen la sensació que, després de tants anys, no es va dir tot el que s’havia de dir“, explica un dels guionistes d’aquesta història. La família d’en Rafael Mora no es pot treure del cap els moments previs al seu assassinat, quan lamentava que el matarien: “Tretze anys després, el dolor no ha desaparegut”.
S’ha aplaudit des de la direcció del programa de la cadena pública que hi hagi hagut una valentia especial en l’acceptació de la família Mora de voler parlar amb l’equip. Sobretot d’en Joan Carles, el seu germà petit, que sempre deia que faria tot el possible per poder donar justícia al seu germà.
Després del capítol doble de les últimes setmanes, el que tractava sobre l’assassinat d’un taxista a Lloret de Mar, ara ofereixen un cas que resoldran en només una emissió. Aquesta temporada, que té l’engany com a fil conductor, està obtenint un feedback tan positiu com sempre dels teleespectadors. Una audiència boníssima, líders i crítiques més que positives que omplen les xarxes socials cada dilluns a la nit. Tot un èxit, queda clar, que continua agradant i molt.