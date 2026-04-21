TV3 ha emès, aquest dilluns, la resolució del capítol doble de Crims sobre la mort d’un taxista a Lloret de Mar el 2002. Què li va passar al Paulino Cobo? Un company va trobar-se’l mort d’un tret a dins del seu vehicle en plena matinada i, a partir d’aquí, va començar una investigació per intentar esbrinar qui l’havia matat i, sobretot, per què. El 22,2% de l’audiència ha volgut saber el final de tot pegat, curiosament la mateixa quota de pantalla -exactament- que la que van obtenir la setmana passada. Han perdut 5.000 teleespectadors de mitjana només, així que molt bones notícies per al programa de Carles Porta.
A les altres cadenes, mentrestant, l’audiència ha estat molt repartida entre TVE i Antena 3. El Hormiguero ha tornat a fer més audiència el seu competidor directe gràcies a l’entrevista a Antonio Orozco, Edurne i Luis Fonsi que els fa obtenir el 10%. La revuelta, per la seva banda, convidava a plató a Diego Armando Maradona Jr. i Miguel Poveda. El resultat? Un 9,6% de share. Telecinco queda fora del podi amb una nova emissió de La isla de las tentaciones, que en aquesta ocasió només ha comptat amb un el 6%.
Què ha passat en el capítol de Crims d’aquest dilluns?
I tornem a parlar del capítol en Crims en qüestió. En l’anterior capítol, no ens quedava clar si realment sabrien identificar qui havia assassinat el taxista. Hi havia moltes pistes i sospitosos, però res en ferm ni massa clar. Gairebé un any després de la mort, la policia va rebre una trucada anònima que els donaria una pista nova d’on tirar. L’informador diu que al Paulino el van matar dues persones “per encàrrec d’un tercer”, de qui només saben que és colombià. A partir de la informació anònima, els Mossos acabaran trobant dos sospitosos. Els fan seguiments i intervencions telefòniques i, en una trucada, senten com parlen d’un “secret” compartit.
Els tres detinguts són l’Iván i el Paco, de Sant Adrià de Besòs, i el Francisco Javier, que és cunyat del Paco. Els prenen declaració, també a les seves nòvies. Tots coincideixen que han sentit dir al mateix Iván que ell havia matat el Paulino, així que tot apunta cap a aquesta direcció. L’Iván admet haver planejat un robatori al taxi, ja que tenia la intenció de robar-li un carregament de cocaïna. Això sí, assegura que quan van arribar a la urbanització van aparèixer dos desconeguts i van disparar al Paulino.
Ni la policia ni la Fiscalia no se’l creuen i, el gener del 2008, va començar el judici contra Paco García i Iván Rodríguez. Els van acabar condemnant a més de 20 anys per l’assassinat de Paulino Cobo. Ara bé, avui dia continua sense resoldre’s el possible encàrrec del ciutadà colombià.
El més curiós de tot plegat és que els investigadors no van acabar de destacar mai que el crim fos un error, que el colombià en qüestió encarregués a aquests dos sicaris que matessin una persona… i s’equivoquessin. Tampoc no va ser massa intel·ligent que paguessin amb targeta el peatge, ja que això els va situar allà. I qui va fer la trucada anònima? En resum, un cas fosc i una mica enrevessat que ha posat menys llum que en altres ocasions. No acabem de saber per què van matar-lo, quin era el mòbil? Moltes preguntes i, de moment, poques respostes.