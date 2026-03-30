TV3 farà avui les delícies dels fans del true crime, que avui tenen un altre dilluns de Crims. En aquesta ocasió, l’equip de Carles Porta analitza la mort de la Jennifer Cot, una veïna de Parets del Vallès que apareix asfixiada a l’aparcament dels pisos on resideix. Sota el títol de Traïció, analitzaran què hi ha darrere de l’assassinat d’aquesta dona de 27 anys. Des de la feina intenten trucar-la i, en veure que no respon, decideixen avisar el marit quan veuen que no s’ha presentat a treballar. El Gerard i el seu cunyat van als Mossos, on clamen que la noia podria haver tingut un accident.
Ens hem de situar al 2007, quan els agents els adverteixen que no els consta cap accident per la zona. No la troben, fins que apareix el cadàver i comença una investigació que enfrontarà la policia i la família de la víctima. Com és que sospiten del marit? El crim sembla perfecte, ja que tot ha passat en un aparcament subterrani sense testimonis ni càmeres de seguretat. O potser no del tot… La investigació haurà de trencar silencis, complicitats i aparences per demostrar una traïció que s’amagava dins de casa.
La família de la víctima demana que Crims investigui el cas
D’aquest cas, el més curiós és com arriba a les mans de Crims. La família els va demanar que expliquessin què havia passat de cara a la filla de la víctima només tenia set mesos quan ella va aparèixer morta. La Noa, que avui ja és major d’edat, mereix conèixer la història de qui va ser la seva mare i què li va passar realment. És cert que el seu pare la va escanyar? Necessitava saber, tants anys després, una versió més neutral de la que li ha arribat tota la vida.
Es va treballar per demostrar que la parella amagava el crim i intentava sortir-ne impune, amb un acompanyament a la mare i als germans de la Jennifer que va ser clau per acabar descobrint la traïció. El més rellevant d’aquesta història són els silencis i les cares ocultes de la violència masclista, ens diuen. En aquesta família, en Gerard era considerat un fill més perquè van conviure amb ell i el van respectar fins que la realitat es va imposar.
Aquesta nit, a partir de les deu, Carles Porta posarà llum a la foscor.