TV3 estrenarà, aquesta nit, la nova temporada de Crims. En la gran preestrena que han organitzat als cinemes Aribau, un Carles Porta pletòric ha promocionat davant dels periodistes els vuit casos “espectaculars” que han preparat amb l’engany com a fil conductor. De tots ells, només el del taxi serà doble; així que ens esperen set històries noves “i molt fosques” que enganxaran els fans d’un dels formats més exitosos de la casa. Que hagin creat més de 300 hores de true crime és tot un rècord i ho ha destacat diverses vegades, però és que amb aquests seran 62 capítols d’un producte televisiu “difícil i molt ben fet“.
Una hora abans de l’emissió dels dos primers capítols, els que han pogut veure en exclusiva un grapat de fans, la gentada que es congregava a les portes arribava gairebé a miler. Nervis, tensió i ganes d’esbrinar quins assassinats han triat per a aquesta ocasió. Com és habitual, des de la cadena intenten mantenir el misteri i només ens han xivat un parell de títols. El primer, el de l’estrena, amb l’assassí de la pandèmia com a protagonista. Però també en trobarem un taxista assassí o un altre de violència masclista a Mollet, en què ha estat la família qui ha demanat que en féssim un Crims per tal que la filla del matrimoni pogués quedar-se amb la versió més neutra -i no esbiaixada- de la mort de la mare en mans del pare: “Aquest era el repte”.
Carles Porta és conscient que hi ha molta expectació davant dels capítols de Crims, convertit ara en tot un fenomen. Té clar que no haurien aconseguit arribar a tanta gent si no treballessin tantíssim cada capítol: “Podem estar un, dos o tres anys darrere de cada història. I si hem arribat tan lluny és perquè ho fem des de l’elegància i no des del sensacionalisme o la sang“. El presentador assegura que, en aquest programa, apel·lem a les emocions primàries de la gent amb veritat i també força. No són fàcils de construir i han de refer cada episodi “diverses vegades” mentre la gent clama que vol més i més històries: “Potser l’error ha estat fer massa capítols cada any, però la cosa és que hem sabut industrialitzar-ho sense perdre el rigor“.
Crims ha fet història a la televisió i no pot estar-ne més orgullós: “Crec, sincerament, que Crims és dels millors programes que poden veure’s en aquest món i ho dic jo, que consumeixo molta televisió, i ho dic sense necessitat de falsa modèstia“. Ha volgut aplaudir, des d’aquesta roda de premsa, la feinada que fa el seu equip “excepcional” i el suport que reben des de la cadena pública: “Treballem en una casa com TV3 que ens ha tractat molt bé i això ens empeny. Fem aquest programa des de la televisió i la ràdio públiques del país i jo soc molt d’aquest país. La meva mare veu TV3 i això, és una cosa que ens aproxima”.
Que els set casos tinguin a veure amb un engany no ha estat buscat, simplement s’ha donat així i explica que han trobat adient enfocar-ho des d’aquest element transversal com a un bon claim de comunicació. També com a element per reflexionar, diu, ja que tots vivim enganyats: “Per sort, no tothom acaba matant… però sí, la gent que ha estat víctima d’aquests crims ha sofert més engany del que tocaria en una societat normal i civilitzada“. De fet, Carles Porta ha aplaudit que des del programa hagin construït un altaveu on les famílies de les víctimes troben suport: “En aquesta societat, no sabem tractar les víctimes i les seves famílies. Sempre pensem que alguna cosa hauran fet o acabem estigmatitzant els seus familiars, que s’acaben sentint observats i no precisament en positiu. Nosaltres, però, escoltem i no jutgem; els acompanyem en el relat”.
També es troben amb familiars que volen impedir que facin un Crims sobre el seu cas en concret, o d’altres encara no ho han superat i prefereixen no sortir. Hi ha famílies sense una idea clara, així que cal veure qui posa més honestedat en cada cas: “Que et matin algú de la família és molt dur i ho hem de tenir en compte. Acabem parlant i visitant-los moltíssimes vegades, però estem contents perquè cada vegada ens trobem amb més gent contenta amb què haguem posat l’ull en la seva història de manera respectuosa”.
Les famílies de les víctimes, cada vegada més interessades en aparèixer a Crims
Crims tracta de les emocions de la gent, certament, i això sempre és delicat. Després de tants anys i de tants capítols, explica que són moltes les famílies que fan el pas de trucar al programa per oferir-los que tractin el seu cas concret. Aquest és un punt de partida, quan troben algú que vol sentir-se escoltat o quedar-se més tranquil, fins i tot gent de casos sense resoldre o amb familiars desapareguts. En aquest punt, Carles Porta ha fet un incís per deixar clar que el seu paper en el cas d’Helena Jubany és excepcional i no la norma: “Difícilment podem resoldre un cas, això cal que quedi clar. Podem sacsejar una investigació, trobar un testimoni o contribuir a parlar-ne. Ara bé, el sistema és molt dur i funciona de manera estanca. Això no és els Estats Units i no m’agradaria convertir-me en un segon Lobaton. No podem resoldre casos, però podem donar-hi voltes“.
En aquesta mateixa línia, el comunicador ha reconegut que tenen “pujades i baixades” amb capítols millors que d’altres. Sí que han millorat molt respecte als inicis, sobretot gràcies a l’aprenentatge a l’hora de mantenir la tensió narrativa, d’haver evolucionat la banda sonora o d’haver ofert un producte visual molt bo.
Des de TV3, conscients de l’abast immens del programa, s’ha compromès a donar una “llarga vida” al format. De fet, Sigfrid Gras ha deixat anar que el compromís podria arribar als 100 capítols.
Amb quin cas s’estrenarà la nova temporada de Crims?
Aquesta nit, els teleespectadors de TV3 recuperaran Crims amb un capítol nou que tindrà com a protagonista l’assassí de la pandèmia. Era el març del 2020, un moment en què la majoria dels ciutadans es confinaven a casa per la covid. Algunes persones es veien obligades a dormir al carrer, per això, i les càmeres de seguretat van registrar la presència d’un individu que s’acostava a persones sense-sostre i les atacava mentre dormien.
Ràpidament, els investigadors s’adonarien que es tractava d’un assassí en sèrie que aprofitava els carrers buits de la capital catalana per matar, així que calia caçar-lo aviat per evitar més víctimes. Qui era? Com podien aconseguir atrapar-lo? Tot això i, més, en un episodi de Crims que s’emetrà a partir de les 22 hores.