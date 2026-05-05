Crims ha tractat, en el capítol nou d’aquest dilluns, la mort violenta d’un jove de només 22 anys en mans d’una banda criminal molt violenta. La investigació va ser ràpida perquè el veí de Santa Coloma estava acompanyat de dos amics quan, aquest grup de 10 agressors, van apropar-se a ells per donar-los cops de peu al cap i a la cara. La violència va ser molt extrema, però dos d’ells van poder escapar i van ajudar en la identificació d’un grupet liderat per un noi de La Mina que feia 18 anys justament aquell dia.
L’audiència ha sintonitzat TV3 en massa, si fem cas a les dades d’audiència que s’acaben de publicar. Molts teleespectadors han opinat que aquesta història podria haver-se estirat més i fer-ne un capítol doble, ja que tenia suc sobretot tenint en compte que se sabia com va acabar el líder de la banda. Sigui com sigui, en general ha agradat i això s’ha notat en el 21,8% de share que han obtingut. El programa de Carles Porta ha estat el més vist de la nit, una altra vegada, així que ha continuat la bona tendència d’aquesta temporada. En segona posició, La Revuelta que es queda amb el 9,3% gràcies a l’entrevista de Lola Lolita. I el tercer classificat del rànquing? La isla de las tentaciones, que ha escalat posicions per sorpresa i aconsegueix el 8,9% de quota de pantalla.
Què ha passat en el cas de Crims d’aquest dilluns?
Era l’abril del 2000 quan la policia va rebre l’avís d’una baralla a la Vila Olímpica de Barcelona. Un noi va acabar a l’hospital en estat molt greu i, desgraciadament, va acabar morint a l’Hospital del Mar aquell mateix dia. Carlos Javier, veí de Santa Coloma de només 22 anys, perdria la vida després d’una nit de festa. Eren les 7 del matí quan ell i dos amics més van decidir marxar i, al pàrquing, van agafar una jaqueta que van trobar-se a terra. Els amics que van poder escapar expliquen que, tan bon punt van agafar la jaqueta, un grup de deu nois se’ls van apropar cridant mentre deien que era seva.
Els van acorralar i van començar a donar-los puntades de peu al cap i a la cara. El pitjor parat va ser el Carlos, amb qui s’haurien acarnissat amb molta violència. D’allà, els atacants van entrar al cotxe dels agredits i van fugir en dos cotxes dels que van poder anotar la matrícula. En la inspecció del vehicle van identificar una empremta que els acabaria ajudant.
Ràpidament, la policia va començar a buscar aquest grup violent que segurament tindria antecedents. No és habitual que hi hagi joves amb botes amb punta d’acer, un detall sobre els atacants que descobririen gràcies a l’autòpsia. També una trucada anònima els va advertir que, un dels agressors, s’anomenava Valentín. A partir d’aquí, arriben les primeres detencions quan estrenyen el cercle al voltant d’un grup de La Mina liderat per un Valentín Moreno que aquella nit feia els 18 anys. Això serà important, ja que li permet acollir-se a la Llei del Menor en el judici que l’acabaria condemnant simplement a 8 anys d’internament. La resta dels nou acusats van acabar sumant una pena de 160 anys de presó.
Com molts podien sospitar, la condemna al Valentín no és suficient i torna a delinquir. Nou anys després del crim del Carlos, torna a presó per una agressió racista en un camp de futbol. El 2021, un sicari colombià acabaria matant-lo d’un tret al clatell quan tornava a ser pel carrer de La Mina.