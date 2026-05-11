TV3 tancarà, aquesta nit, la temporada de Crims. Per als fans del true crime els haurà passat ràpidament, uns dilluns que eren menys dilluns gràcies als casos que havia seleccionat l’equip de Carles Porta amb el fil conductor de l’engany. L’últim capítol tindrà una desaparició misteriosa com a inici, quan el Joaquín denuncia que no sap res del seu germà Juan.
Ens hem de situar a Corbera d’Ebre, el 2007, quan una família es trenqui de manera sobtada. Ben aviat comencen a sospitar que pot haver passat alguna cosa greu a aquest resident de Terol, ja que el Juan no és d’aquests que desapareixen sense dir res a ningú. La policia busca pistes a casa seva, però no hi troben res. Ara bé, sí que s’adonaran que les finances no quadren perquè veuen que faltaven molts diners al seu compte bancari.
Un amor per internet, el causant de la mort d’aquest veí de Terol
Sorprenentment, seria l’amor el causant del seu final tràgic. I és que els seus problemes haurien començat quan el Juan va conèixer una noia per internet a través d’un antic sistema de missatgeria, a través d’on van estar parlant un temps abans de quedar un parell de cops. Algú hauria volgut posar fi a aquesta història d’amor, ja que van acabar assassinant-lo a trets. Això no se sabria fins a uns quants mesos després, ja que el crim va quedar ocult un temps rere una hipotètica desaparició voluntària.
El cas va tancar-se ràpidament, però una confidència hauria tret a la llum que en realitat allà hi havia hagut un pla premeditat per matar el Juan. La premsa ni s’havia assabentat d’aquella desaparició, sobretot perquè el cas va arxivar-se molt ràpid. Ara bé, la família va insistir i va continuar aportant pistes a la Guàrdia Civil. La jutgessa no hi va veure indicis de criminalitat, però un any després seria una unitat dels Mossos qui acabaria descobrint una notícia que ho capgiraria tot.
“Aquesta és la història, doncs, d’un home que va conèixer algú per internet abans de l’auge de les xarxes socials i de les estafes sentimentals, va il·lusionar-se i va acabar tenint un final tràgic“, ens avança un dels guionistes. Altres ingredients d’aquest cas? Un secret familiar enterrat durant un any i una sèrie de robatoris a les Terres de l’Ebre que, curiosament, acabaria ajudant a resoldre un cas destinat a quedar-se en un gran interrogant.