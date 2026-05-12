Crims ha tingut un final de temporada molt i molt dolç. El cas que han seleccionat ha entusiasmat i això s’ha notat en el bon resultat d’audiència que els han regalat els teleespectadors. Aquest últim dilluns de true crime a TV3 ha congregat gairebé mig milió de persones de mitjana davant de la pantalla, un boníssim 24,2% que suposa la tercera millor xifra de l’any per a ells. Ha estat, certament, una temporada rodona amb un lideratge constant i xifres tan bones com un 26,5% o un 25,7%. La mitjana? Més d’un 23%, un resultat que aconsegueixen pocs programes avui dia.
A més a més, com ja és habitual, el programa de Carles Porta no ha tingut rival. Aquest dilluns, mentre TV3 emetia el resum d’aquest darrer cas, El Hormiguero aconseguia la medalla de plata gràcies a l’entrevista a Carolina Marín que els ha fet obtenir el 10% del share -i, per tant, catorze punts menys-. En tercer lloc, La Revuelta que comença a acostumar-se a això de quedar per darrere del programa de les formigues. En aquest cas, amb un pobre 7,4% de la quota de pantalla de la nit.
De què anava el cas de Crims d’aquest dilluns?
I per tancar aquesta temporada tan bona, quin cas han triat? El protagonista era Juan García, un veí del Terol que desapareix de manera sobtada sense cap mena d’avís previ. El seu germà ràpidament avisa la policia, totalment convençut que li ha hagut de passar alguna cosa. A casa sembla que tot està en ordre, però hi falta el cotxe i també ha desaparegut del seu compte bancari els diners que havia demanat en préstec poc abans de desaparèixer.
La jutgessa creu que podria haver marxat voluntàriament, però el germà continua investigant i acaba sabent que el Juan parlava molt amb una dona de Corbera d’Ebre a qui havia conegut a través d’un xat. Es posa en contacte amb ella i li demana quedar per preguntar-li si sap res d’ell. Paral·lelament, en el buidatge del Canal del Seròs per manteniment troben el cotxe del Juan sense ningú a dins.
Setmanes després, quan ja ha passat un any de la desaparició, la policia atura dos homes i una dona que sembla que porten eines robades. Quan interroguen la dona, la Francisca, es posa molt nerviosa i acaba revelant que els homes que l’acompanyaven són germans i que li havien confessat haver matat i enterrat un home a Corbera d’Ebre. Els detenen i, ben aviat, queda clar que un dels dos és qui porta la veu cantant i que l’altre li té por. Serà aquest segon qui confessi haver comès el crim del Juan i els indicarà on es troba el cadàver.
En aquest punt de la investigació, acaben descobrint que aquest parell de criminals són germans de la Celia -la dona amb qui parlava tant el Juan-. Resulta que, el dia del crim, l’home havia viatjat fins al seu poble disposat a endur-se-la a viure amb ell al Terol. Tres anys després, comença el judici que els acabarà condemnant a 20 i 10 anys de presó. Mai va quedar clar per què van matar-lo, per treure-li els diners del préstec o per impedir que la germana marxés amb ell?