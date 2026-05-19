TV3 tenia un gran repte al davant aquest dilluns. Després d’unes setmanes d’audiència boníssima gràcies a Crims, confiava en l’estrena de Pubertat per mantenir una bona ratxa. La sèrie de Leticia Dolera s’havia estrenat, mesos enrere, a la plataforma HBO i això era un hàndicap perquè molta gent ja l’havia vist. Ara bé, totes les parts estaven contentes perquè la directora barcelonina hagués volgut que també es pogués veure en obert i de manera gratuïta un format que posa sobre la taula un debat molt necessari.
El resultat que ha fet aquesta gran estrena del mes de maig? Un bon 15% de share i 256.000 teleespectadors de mitjana que potser no iguala altres grans estrenes, però que és bastant superior a la competència i prou bona tenint en compte les circumstàncies. I és que, a més a més, cal destacar que aquest és un producte adreçat bàsicament a un públic més aviat jove que és probable que opti per veure la sèrie a través de la plataforma digital i no a la televisió línia. Des de la cadena ens confirmen que, a la plataforma, la sèrie ha estat el tercer contingut més vist en directe del dia i que ha arribat gairebé a les 33.000 reproduccions.
S’han estrenat els dos primers capítols, un després de l’altre, i és bona notícia per a ells que la corba no ha baixat pràcticament perquè han passat del 15% del primer al 14,6% del segon. A la mateixa hora, La Revuelta tenia un caramel·let perquè David Broncano entrevistava el jugador del Barça, Ronald Araujo. Ni tan sols amb el defensa a plató ha fet una quota de pantalla potent, ja que s’ha quedat amb el 8,2% de l’audiència. N’ha fet més El Hormiguero, que entrevistava Roberto Leal una altra vegada i obtenia un 9% que torna a deixar en ridícul el seu competidor directe.
De què va Pubertat? L’agressió sexual a una menor d’una colla castellera
Una denúncia per agressió sexual trenca l’harmonia d’una colla castellera. Què va passar aquella nit? Va ser consentit? Què faran els adults? La sèrie, guardonada amb un Premi Ondas, obre el debat que es pregunta si uns nens de 13 anys poden ser culpables d’una agressió sexual. A les xarxes socials, el feedback ha estat molt bo encara que tothom coincideix que és d’aquelles sèries dures que fan patir i et deixen amb la llagrimeta. Ben feta i amb la intenció de fer reflexionar sobre els problemes que causa en els joves tenir accés a la pornografia des de tan petits, aquesta és una sèrie d’adolescents que també posa el focus en la gestió que fan els pares d’una situació tan greu com aquesta.
La tria del càsting ha agradat moltíssim, ja que la majoria dels comentaris destaca el mateix. I el més curiós és que la nena que pateix l’agressió sexual no s’havia dedicat mai al món de la interpretació, tal com ens va confirmar Leticia Dolera en una entrevista a El Món, sinó que va captivar-se per ella quan va acudir a una diada castellera on va sentir una connexió cap a ella perquè tenia clar que seria ideal per al personatge que ja tenia al seu cap.
Molts han destacat la bona feina del guió, el que “trinxa la realitat, crispa la hipocresia i hipnotitza la narrativa”. Caldrà veure com evoluciona l’audiència i si continua liderant les nits del dilluns.