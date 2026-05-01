TV3 ha anunciat les novetats que estrenarà el pròxim mes de maig. El gran esdeveniment arribarà a finals de mes, el 30 i 31, quan reuneixin milers de persones a Montjuïc en el primer 3Cat en viu; una festa gratuïta que recorda a l’esperit de la mítica festa dels súpers. Més enllà d’aquesta cita, a la televisió lineal incorporaran títols nous que confien que cridin l’atenció.
Un dels atractius principals té Leticia Dolera darrere, que estrena la sèrie Pubertat després de molt de temps d’espera. S’emetrà el primer capítol el 18 de maig, quan els teleespectadors podran gaudir d’aquest guanyador d’un premi Ondas amb tan bona pinta. L’harmonia d’una colla castellera es trenca quan tres adolescents són acusats d’agressió sexual a les xarxes socials. A partir d’aquí, abordaran la divisió entre famílies, el consentiment i la justícia al llarg de sis capítols plens de matisos.
També a TV3, però el 19 de maig, s’estrenarà un documental sobre les llums i ombres de Sopa de Cabra. La icònica banda empordanesa serà analitzada en aquesta projecció que intenta esbrinar com han resistit durant quatre dècades. S’explotarà la dificultat de conviure dins una banda de rock i s’endinsarà en les relacions entre els quatre membres vius de Sopa de Cabra: Gerard Quintana, Josep Thió, Cuco Lisicic i Pep Bosch. Ells han compartit èxits i fracassos, polèmiques intenses, malalties, moments de silenci i fins i tot la separació.
Dos verticals i dos canals temàtics nous a la plataforma 3Cat
A la plataforma digital, destaca la creació de dos nous verticals. El 3CatCampus reforçarà l’oferta de continguts didàctics amb els continguts de “Català fàcil” com a punt de partida. L’altre, anomenat Música, comptarà amb actuacions musicals d’estils diversos i en formats diferents amb noms tan potents com Els Pets, Love of Lesbian o d’altres de l’imaginari infantil i musical de la casa.
Paral·lelament, es posaran en marxa dos canals temàtics nous: el 3Cat Anime i el 3Cat Verdi Clàssics amb 24 hores ininterrompudes d’animació japonesa i cinema. Es podrà descobrir el millor anime en català, un punt de trobada per als fans de Conan, Fullmetal Alchemist: Brotherhood o Ramna. I els més cinèfils, per la seva banda, comptaran amb una selecció de cinema d’autor distribuït en més d’una vintena de títols que s’aniran renovant mensualment.
Carles Tamayo aterra a 3Cat i en català
La plataforma digital sumarà un projecte nou que agradarà als més joves, ja que han fitxat Carles Tamayo perquè faci la seva primera producció en català. Conegut pels reportatges en què s’infiltra a sectes i estafes, ara presenta Increïble, però fals que s’estrenarà el 25 de maig amb l’objectiu de fomentar el pensament crític davant la informació que circula a les xarxes socials. El famós creador de contingut ha preparat una sèrie de vuit capítols que donarà eines per identificar com són les tècniques que fan servir els gurus d’internet, de la mateixa manera que servirà perquè verifiquin fonts i entenguin com funcionen els algoritmes.
I també dedicat a la comunitat juvenil, l’estrena de MarranÀsia Svetlana, al Japó. Es tracta d’un retrat íntim d’un grup musical català en transformació que, just en el moment de créixer, decideix fer-se petit per retrobar-se. Després d’omplir cada cop sales més grans a Catalunya, el grup format per Roc Bernadí i Júlia Díaz decideix fer un pas inesperat com és marxar a Tòquio per retrobar-se amb els seus orígens. Ho veurem en aquesta docusèrie de quatre capítols que arribarà a la plataforma el pròxim 14 de maig.
L’endemà, el dia 15, els més joves tenen una cita perquè arriba la desena temporada dels Beta. La ficció Projecte Beta torna amb noves aventures, que aquesta temporada giren entorn d’un fenomen astronòmic que els desperta un gran interès científic i que afectarà les seves vides per sempre. Tot comença quan un meteorit passa molt a prop de la Terra i altera el funcionament d’aparells electrònics, com la Floppy, i obre una escletxa al cel que serà un portal cap a un altre planeta. Serà una primera entrega de cinc capítols nous d’aquest projecte transmèdia protagonitzat per la Lola, la Kai, el Grau i el Jan, que inclou el Betapodcast i cançons pròpies com la que acaben d’estrenar.