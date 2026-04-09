Dulceida debutarà com a presentadora de la mà de TV3, que l’ha escollit per posar-la al capdavant d’un format nou adreçat a un públic més jove. Ens referim a La gran cita, que estarà disponible a la plataforma digital a partir del 20 d’abril. Ho han venut, bàsicament, com la cita a cegues “més gran” que s’hagi vist mai a televisió. Aquí, 100 persones solteres arribaran a una finca espectacular per buscar parella. La intel·ligència artificial els ha dividit en 50 parelles ideals, almenys numèricament, però ells no saben qui és el seu match. Les cites i la intuïció acabarà ajuntant aquests duets predeterminats? O se’n crearan de noves i demostraran que el robot no pot predir l’atracció?
Un cop cadascú esculli qui vol que sigui la seva parella, viuran una escapada de 48 hores fora de la casa en què hauran de veure si realment aquella és una història per la que val la pena arriscar-se. A la gran final del programa, hauran de prendre la decisió de si marxen junts o per separat. Ara, per primera vegada, hem pogut veure el tràiler i les imatges no ha deixat ningú indiferent. Té molt bona pinta, una mena de La isla de las tentaciones suau… però amb llàgrimes i petons calents a la piscina inclosos.
La primera cita d’una concursant amb una altra noia, d’altres que reconeixen tenir por a un altre cor trencat, un desamor inesperat al programa, cites a cavall, al skating… I, al final, la gran pregunta: “Us trieu o us dieu adeu?“.
Dulceida, nerviosa abans de l’estrena de La gran cita
L’abella reina de les influencers mai no ha fet de presentadora, així que està bastant nerviosa abans de la seva estrena. És més que probable que la critiquin pel seu català, tal com va passar-li a Laura Escanes en la primera temporada de La Travessa, així com també hi haurà gent que critiqui que l’hagin escollit a ella i no a una presentadora amb experiència. Ara bé, aquest fitxatge ha semblat una bona idea a TV3 tenint en compte que els pot permetre arribar a tot un univers de teleespectadors nous, els milions de seguidors que té la catalana des de fa molts anys.
Dulceida està promocionant el programa a través del seu perfil d’Instagram, en el qual ha deixat clar que té “moltes ganes” que arribi el 20 d’abril: “Estic tan contenta de ser part d’aquest meravellós projecte que és La gran cita.. Cent persones, cent, plenes d’il·lusió, amb moltes ganes de participar, però també amb moltes pors per presentar-se a un dating. Jo en seré la presentadora i comparteixo amb ells i elles totes aquestes emocions“.
“És brutal, enganxa. Amb molta veritat, que mai és una sola, diversitat i respecte”, ha promocionat. Diu estar “orgullosa” de treballar amb un equip dels millors que ha conegut i tractat: “Heu de veure-ho! Un programa on m’he sentit còmoda, relaxada i fins i tot em veig bé. Perquè entre tots i totes tot és més fàcil. I us puc assegurar que soc dura i exigent amb mi mateixa i la meva feina. Em sento orgullosa, molt orgullosa“. Ja queda poc per a l’estrena, que arribarà envoltada d’expectació.