Dulceida tindrà un programa a 3Cat i això pot no fer gràcia a tothom, però de ben segur que acabarà sent sinònim d’èxit assegurat. La influencer més famosa del país estarà al capdavant de La gran cita, un programa que reunirà cent persones en una finca senyorial en la cita a cegues més multitudinària mai vista a televisió. Aquest suposarà el debut televisiu de la catalana, que seguirà l’evolució de les històries d’amor i desamor dels protagonistes.
Des de la cadena expliquen que, aquí, combinaran el format clàssic de cites amb el docu-reality. Pel que fa a la data d’estrena, encara no hi ha una concreta tanca però sí que serà “durant el 2026” a través de la plataforma 3Cat. Ja han començat a gravar-la, tal com han mostrat en un vídeo que la mostra a ella al centre d’una gran multitud de gent aplaudint i fent gestos de cor cap al cel.
La mateixa Dulceida ha compartit una de les primeres fotos del rodatge, uns dies intensos sobre els quals ha volgut donar alguns detalls: “Primera setmana de rodatge de La gran cita finalitzada, continuarem gravant durant el desembre! Han estat uns dies increïbles, completament enamorada de tot l’equip per al qual només tinc bones paraules. Són els millors!“.
Aquesta és una producció “molt gran i brutal“, assegura, cosa que fa que estigui especialment “emocionada” amb aquest projecte que tots viuen “amb molta i molta intensitat“. De fet, té clar que el format agradarà molt: “Us encantarà! I encara que, òbviament, tinc moltes coses a millor perquè és la meva primera vegada presentant un format televisiu, estic aprenent molt i m’ho estic passant pipa”.
Primeres reaccions a l’anunci de La gran cita, el primer programa de Dulceida a 3Cat
Davant d’aquest anunci i el primer vídeo promocional, en què podem veure les cares d’alguns dels solters, són molts els usuaris d’Instagram que han deixat clar que efectivament hi ha moltes ganes d’enganxar-se a aquest programa.
Entre els comentaris que hem pogut llegir, destaquen alguns que ja comencen a veure cares conegudes entre la multitud. I, d’altres, que pregunten amb insistència quan arribarà l’estrena perquè no aguanten més: “Tenim moltes ganes de veure el programa“, “Quina meravella!“, “Digues-li-ho, reina!“, “Vinga, vinga, vinga“, “Mare de Déu“, “Ens toca aprendre català” o “Tic tac” són només alguns d’aquests exemples.
Alguns detractors consideren que la cadena pública no hauria de contractar influencers com a presentadors, però l’experiència de la Laura Escanes a La Travessa demostra que funciona moltíssim. El seu programa ha estat el que més reproduccions ha obtingut a la plataforma, així que tenir una creadora de contingut a televisió sembla una bona idea. De moment, caldrà esperar per veure si Dulceida aconsegueix el mateix efecte crida que la seva companya de professió. La idea sembla bona i l’interès és màxim, això ja ho pot dir.