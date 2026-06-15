Noms, escomeses, projectes, acords… i amb més detall. Aquest és el contingut del nou atestat ampliatori de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil, l’UCO, en la causa Leire. Un atestat, de 106 pàgines i al que ha tingut accés El Món, que els mateixos investigadors qualifiquen “d’ampliatori”. De fet, el que han portat a terme els agents C87609B i L67318Z del Grup 3 és una “primera anàlisi”, fent quadrar la informació derivada de les declaracions que van prendre a diversos investigats en les dependències de Tres Cantos, a Madrid, de l’institut armat, amb part de les dades que consten a l’atestat 89/2026.
Amb aquest nou informe, els investigadors volen explicar a l’instructor de la causa, el titular del Tribunal Central d’Instància número 5 de l’Audiència Nacional, Santiago Pedraz, indicis “preliminars” que relacionarien els investigats amb una trama esperonada des del PSOE per torpedinar investigacions contra la formació socialista, el govern de Pedro Sánchez i el seu entorn. El lliurament de l’informe, que té data d’11 de juny, coincideix amb el mateix dia que la dona del president espanyol, Begoña Gómez, ha assistit davant del jutge que l’investiga per diversos delictes i amb la petició de José Luis Rodríguez Zapatero, un dels referents del “sanchisme”, de posposar la declaració sobre l’origen de les joies trobades a la caixa forta del seu despatx.
En aquest nou informe “ampliatori”, amb número 98/2026, els agents desgranen cinc actuacions concretes, la seva estructura mediàtica i el finançament de l’estructura. Així, divideixen la informació en les activitats relacionades de la suposada trama amb el comissari jubilat José Manuel Villarejo, les maniobres al voltant del fiscal anticorrupció José Grinda -analitzades en una altra causa i en l’anterior atestat-, contra la magistrada que instruïa el cas del germà de Sánchez, la Guàrdia Civil i Carmen Pano, una dels principals testimonis en la causa que apuntaria finançament irregular del PSOE.
Entre els objectius, la Guàrdia Civil destaca que la presumpta estructura buscaria informació compromesa de Manuel Marchena, expresident de la sala penal del Tribunal Suprem, i de Gonzalo Boye, advocat de Carles Puigdemont. En aquest segon cas, per tal d’obrir-li causes a través de la fiscalia per tensionar la seva relació amb el líder independentista a l’exili. Amb tot plegat, l’UCO busca enfortir una virtual decisió del jutge d’imputar el PSOE en la causa abonant el paper protagonista de l’exsecretari d’organització del partit, Santos Cerdán, amb Leire Díez, que coordinaria tota l’operació. I, sobretot, els intents de Díez d’influir en la fiscalia amb el coneixement de Cerdán.
El document “Incompliments” de Villarejo
En l’àmbit d’actuacions concretes, els investigadors defineixen un seguit d’indicis sobre trobades amb Villarejo, un dels homes operatius de la policia patriòtica, per tal d’obtenir informació. A canvi de les filtracions, la trama que dirigiria Santos Cerdan, hauria ofert “beneficis al comissari en els procediments dels que n’és part”. De fet, Villarejo acumula més de 40 investigacions en diferents peces de la macrocausa Tàndem. Segons l’UCO, s’hauria intentat “infructuosament” contactar amb el fiscal anticorrupció que porta els casos de l’excomissari, César de Rivas Verdes-Montenegro, atesos els missatges interceptats i la declaració com a testimoni de l’advoicat de Villarejo, José Garcia Cabrera. De fet, el mateix lletrat va assegurar a la Guàrdia Civil que mai es va prendre “seriosament” l’oferiment.
Precisament, en aquest punt és on els agents posen la banya. Tot plegat perquè van trobar un document amb el nom “2024-11-19 Incumplimientos” tant en un ordinador de Leire Díez com en els aparells dels que disposava Santos Cerdán quan era secretari d’organització de la formació. Aquest document exposa de manera clara que Villarejo hauria ofert “proves que demostrarien la corrupció de Marchena”, amb el preavís “d’Important”. Una informació que el comissari no hauria traspassat perquè la fiscalia no li hauria ofert cap acord, tal i com haurien pactat amb la trama. En aquest mateix document, es fa referència al fet que aquesta situació l’està patint l’exnúmero dos del ministeri de l’Interior, Francisco Martínez, processat en la causa de l’operació Kitchen. Tot i que Martínez hauria mantingut com a mínim dues reunions amb Leire Díez, amb l’advocat Aníbal González, que El Món ha publicat, en les quals ha passat informació però no proves documentals del que explicava.
Gonzalo Boye, en el punt de mira
Curiosament, en aquest document hi ha una especial menció a Gonzalo Boye, advocat de Carles Puigdemont. Cal tenir present que Boye es trobava processat a l’operació Mito, per blaqueig en una causa contra la suposada organització de narcotràfic i narcotransport que dirigida Ramon Prado Bugallo “Sito Miñanco”. Una jugada de la fiscalia, alliberant un testimoni de càrrec de la presó a canvi de delatar Boye, el va acabar per incriminar. De fet, el document deixa entreveure que animaven la fiscalia a continuar obrint causes contra el lletrat per afeblir el seu posicionament amb Puigdemont. L’objectiu era facilitar els acords de Junts amb el PSOE. En aquest sentit, el document remarca les intervencions dels fiscals en el cas que pressionaven oferint acords de conformitat amb els encausats, sota la direcció del fiscal Ignacio de Lucas i Ángel Bodoque. El document també assegura que els fiscals han continuat contra el lletrat tot i les irregularitats detectades.
El finançament de la trama
Per altra banda, l’UCO fa un exercici informatiu per explicar el suposat finançament de la trama. Així, fa valdre “l’Informe sobre la gestió de les despeses de viatge dins del PSOE relatives a Santos Cerdán i altres persones durant el 2024 i el 2025”, que el PSOE va lliurar a requeriment de l’Audiència Nacional. Un document que ressaltava que Cerdan, com a número tres del partit, “no necessitava cap mena d’autorització per a la reserva de transport i allotjament”. De fet, i atès el que recull la policia, Cerdán “havia ordenat verbalment que qualsevol viatge que sol·licités Leire es considerés autoritzat”. “En conseqüència, Leire es va comunicar directament amb el personal de la Secretaria de l’Organització per reservar els viatges que necessitava, sense que les seves sol·licituds requereixin una supervisió addicional”, puntualitza l’informe. L’UCO ha contemplat sis viatges pagats pel PSOE de Leire Díez i un amb Javier Dolset, l’empresari investigat: Bilbao, Saragossaa, Jerez de la Frontera i Santander, en avió i en tren.
En aquest apartat del finançament, l’UCO treu punta a les factures a dos advocats processats en la causa. Per una banda, l’advocat de Santos Cerdan, Jacobo Teijelo, que hauria emès tres factures per valor de 125.000 euros. De fet, li encomanaven gestions sobre el cas Hidrocarburs, un dels sumaris on neix la trama del PSOE. Els agents afegeixen un document que van localitzar en un disc dur de Leire que identifiquen amb una “carta de compromís professional”, am què el PSOE, a través d’Ana Maria Fuentes, una de les administradores de la formació i també imputada en la causa, cobrien els pagaments a Teijelo.
En el mateix sentit, l’UCO remarca la contractació dels serveis d’Ismael Oliver i de l’empresa de consultoria de l’exlíder andalús del PSOE, Gaspar Zarrías, tots dos investigats. A més, els agents destaquen que el passat 28 de maig, Teijelo va lliurar dues factures addicionals —de 26.500 euros cadascuna—, de les quals “no hi ha constància en la documentació lliurada pel PSOE”. Un fet que les investigadors relacionen amb simular serveis prestats per lliurar diners a l’activitat dedicada a trobar informació per desmuntar i aturar acusacions del PSOE.