La Fiscalia General de l’Estat ha remès un informe a l’instructor de la causa Leire, el magistrat Santiago Pedraz, on admet que s’han celebrat reunions a la seu de la institució amb l’advocat Jacobo Teijelo- lletrat de Santos Cerdan– i Leire Díez, dos dels imputats en el cas tutelat pel titular del Tribunal Central d’Instància número 5. D’aquesta manera respon en un detallat informe al requeriment del passat 8 de juny on demanava el registre de visites del ministeri públic i comprovar si s’havia celebrat alguna trobada amb Díez, Teijelo, l’advocat de José Manuel Villarejo, José Antonio Garcia Cabrera, Javier Pérez Dolset o el lletrat Ismael Oliver.
Segons aquest informe, entre el mes d’abril de 2024 a juny de 2025 “no existeixen registres de visites amb cap de les persones demanades pel jutge amb la Fiscalia General“. Ara bé, sí que reconeixen una trobada el 6 de març de 2025 amb l’aleshores tinent fiscal i el fiscal de la Secretaria Tècnica de la Fiscalia General de l’Estat, Diego Villafañe i Beatriz López Pesquera, amb Teijelo en la qual es va informar de ” fets presumptament comesos per terceres persones que podrien tenir rellevància penal, a parer del lletrat informant”.
A més, l’informe afegeix que “en una data no determinada de finals del mes de març o principis del mes d’abril de 2025, l’aleshores Tinent Fiscal de la Secretaria Tècnica va mantenir una segona reunió amb Teijelo en què aquest va informar de la seva voluntat d’interposar diverses denúncies a Fiscalia relacionades amb els fets exposats en la reunió anterior”. “En totes dues reunions el lletrat Teijelo va estar acompanyat d’una dona que va tenir una intervenció menor i va ser presentada com una companya de despatx del lletrat. i que seria posteriorment identificada a través dels mitjans de comunicació com a Leire Díez”, assenyala l’informe. De les dues reunions es va informar al Fiscal General de l’Estat, llavors Álvaro Garcia Ortiz que encara no havia estat inhabilitat.
Cap instrucció i sis denúncies
De tota manera, la fiscalia en el seu informe deixa clar que cap dels dos fiscals que van celebrar les reunions no va rebre cap instrucció de Garcia Ortiz. De fet, el ministeri públic no van donar més importància a les trobades ni van prendre cap mesura perquè “van entendre que el relat de Teijelo només contenia una sèrie d’al·legacions sense cap prova concreta que hi fes suport”. Tampoc hi ha cap denúncia a la fiscalia presentada pel lletrat en els anys 2025 i aquest 2026.
En canvi, sí que va presentar una denúncia Leire Díez. En concret el 17 de setembre de 2025 contra José Grinda, fiscal anticorrupció, que va ser remesa a l’Oficina del Fiscal Superior de la Comunitat Autònoma de Madrid i va ser arxivada el 15 de desembre de 2026. Un arxivament amb l’argument que no s’havia aportat cap prova que justifiqués una investigació dels fets exposats més enllà de simples afirmacions”.
Precisament, sobre denúncies la fiscalia també reconeix que Koldo Garcia, exassessor de José Luis Ábalos al ministeri de Transport i processat pel cas Mascaretes, va registrar cinc denúncies entre gener i juny de 2025 a l’oficina de la Fiscalia General de l’Estat. Totes van ser arxivades o bé per la Secretaria Tècnica de la Fiscalia General de l’Estat, o per la Fiscalia Anticorrupció o bé per la fiscalia de Madrid.