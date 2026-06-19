Compareixença esperada la d’aquest matí al Senat de la Fiscal general de l’Estat, Teresa Peramato. Una trobada on ha donat explicacions sobre els nomenaments i canvis al ministeri públic, així com de les suposades relacions que la fiscalia hauria tingut amb la trama Leire que investiga l’Audiència Nacional. Peramato ha brandat ofici i el que es coneix com ‘el circumspecte funcionarial’ i ha procurat no sortir-se del guió malgrat la pressió de l’oposició. La màxima responsable del ministeri públic, a més, sabia que aterrava en una zona hostil i amb la crisi encara fumejant de la dimissió del seu antecessor, Álvaro Garcia Ortiz, per la seva condemna per revelació de secrets.
Peramato s’ha esmerçat a dir que cal “reforçar la confiança” tant interna com externa a la institució. També ha defensat la “legalitat” dels seus nomenaments, que s’han articulat “a través de decisions fundades en el mèrit, en la capacitat i adequació al lloc”. Peramato també ha matisat l’expressió de “tancar ferides” del seu discurs d’acceptació del càrrec. “Ho vaig fer sent plenament conscient del context en què aquesta expressió s’inseria”, ha apuntat, en el context de la condemna i dimissió del seu predecessor.
Una falta de respecte
Per a la màxima representant del ministeri públic, visiblement molesta, ha carregat contra les insinuacions de l’oposició de la dreta extrema. En aquest sentit, ha criticat que suggerir que la fiscalia general formi part d’una trama com la del cas Leire, per torpedinar causes judicials i policials contra el PSOE, és una “falta de respecte absolut a la institució”. En aquest sentit, ha recordat que la Fiscalia va donar tota la documentació i informació que el jutge instructor del cas, Santiago Pedraz, va requerir sobre reunions que s’havien celebrat a la seu de la institució, al carrer Fortuny de Madrid. En concret, dues reunions amb Leire Díez i l’advocat Jacobo Teijelo amb membres de la secretaria tècnica del ministeri fiscal. Una trobada amb Diego Villafañe, que fou tinent fiscal de la Secretaria Tècnica quan García Ortiz era cap del Ministerio Público, i posteriorment amb la fiscal de la mateixa secretaria Beatriz Lopez.
Peramato, però, ha deixat clar que ara haurà de ser el magistrat qui decideixi si ha d’aprofundir o no sobre aquesta investigació. De fet, també en la causa Plus Ultra apareixen dues fiscals de Madrid, a les quals se’ls ha obert una informació reservada abans de començar un expedient intern que ja s’ha suspès a l’espera de la instrucció judicial. Sobre les reunions, no n’ha volgut donar més detalls al·legant el deure de reserva que té perquè els fets estan en instrucció judicial. Per això, ha esquivat fins i tot, fer-ne qualsevol valoració. A més, s’ha preocupat d’emfatitzat que “no ha donat cap mena d’instrucció a d’altres fiscals sobre causes de corrupció ja siguin “Plus Ultra” o “Koldo”.