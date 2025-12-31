La Fiscalia carrega contra el Suprem i demana anul·lar la condemna a García Ortiz

La tinent fiscal del Tribunal Suprem, María Ángeles Sánchez Conde, ha presentat un incident de nul·litat davant l’alt tribunal contra la condemna per revelació de secrets contra l’exfiscal general de l’Estat, Álvaro García Ortiz. La número dos de la Fiscalia assegura que el Suprem ha vulnerat la presumpció d’innocència i el dret a la defensa de García Ortiz, segons l’escrit, que ha avançat El Español. És el pas previ a presentar un recurs del Tribunal Constitucional.
García Ortiz va ser condemnat a dos anys d’inhabilitació per filtrar un correu relacional amb la causa judicial de la parella de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. La sentència també incloïa una multa de 7.200 euros i una indemnització de 10.000 euros a Alberto González Amador.
Sánchez Conde carrega contra el Suprem per ometre de forma deliberada testimonis que reforçaven la innocència de l’exfiscal general. “L’anàlisi probatòria de la sentència no pot ser compartida”, diu la Fiscalia, perquè el tribunal va prescindir del testimoni de “molts periodistes” que durant el judici va declarar que el 2 de febrer –és a dir, abans que García Ortiz– ja disposaven del correu enviat per l’advocat de la parella de Díaz Ayuso en el qual suggeria un pacte de conformitat amb el ministeri públic i reconeixia dos delictes fiscals.
Una selecció “incompleta” dels fets
Així, la número dos de la Fiscalia del Suprem, que sustenta la seva petició en els vots particulars de les magistrades progressistes i defensores de l’absolució Susana Polo i Ana Ferrer, insisteix que els cinc magistrats van fer una “selecció incompleta de fets” i no van tenir en compte les proves a favor del condemnat. “De manera sorprenent”, prossegueix l’escrit, el tribunal indicava al final de la seva anàlisi que alguns periodistes havien tingut coneixement del correu per “fonts alienes” a García Ortiz i, malgrat tot, no van atorgar “cap mena de rellevància” als mencionats testimonis de descàrrec.
“Quan el correu va arribar al fiscal general de l’Estat ja havia estat divulgat i això està acreditat malgrat que la sentència ho omet”, diu Sánchez Conde. Els periodistes de eldiario.es van rebre el correu una setmana abans que García Conde i el de la Sexta va mostrar el xat intern de la cadena per demostrar que en tenien coneixement abans que l’exfiscal general. A més, la tinent fiscal recorda que el polèmic correu del 2 de febrer també es va remetre al deganat de la secció de delictes econòmics de la Fiscalia Provincial de Madrid i a l’Advocacia de l’Estat i que, ”lògicament, estava en mans de la defensa de la parella d’Ayuso, per la qual cosa la filtració es podria haver originat en qualsevol d’aquests punts.
En canvi, la sentència es va redactar de manera “deliberadament ambigua” per concloure que García Ortiz va revelar la informació a un periodista de la Cadena SER “ja fos directament o a través d’un tercer”.