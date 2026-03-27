Un total de 79.942,70 euros. Aquests eren els honoraris que reclamava l’advocat de l’empresari Alberto González Amador, parella de la presidenta de la Comunitat de Madrid Isabel Díaz Ayuso, a l’ex fiscal general de l’Estat, Álvaro Garcia Ortiz, en virtut de la condemna d’inhabilitació per revelació de secrets. Però, el ministeri fiscal, va impugnar el càlcul, i ara la lletrada del Tribunal Suprem ha rebaixat la factura a 39.009,48 euros. Una xifra notablement inferior, però molt lluny dels 4.240 euros que proposava pagar la defensa de l’ex fiscal general.
En un decret, de deu pàgines i al qual ha tingut accés El Món, la lletrada estima impugnació per costes indegudes perquè són “excessives”. De fet, entén que cal excloure de la minuta 18 recursos d’apel·lació presentats al llarg del sumari. Ara bé, aquesta impugnació no acaba aquí. Més enllà que es pot interposar un recurs de revisió davant la sala penal en tres dies, el decret remet les actuacions al Consell General de l’Advocacia Espanyol perquè emeti un informe sobre l’import de la minuta i la tasca feta pels lletrats d’Amador.
Conceptes incompatibles
El recurs presentat per la defensa de Garcia Ortiz destacava que la minuta incloïa també tràmits que corresponien a altres processats que després van ser desimputats, com la fiscal en cap de Madrid, Pilar Rodríguez. A més, l’ex fiscal entenia que l’import dels serveis facturats era “absolutament incompatible amb els reiterats criteris de proporcionalitat, moderació i raonabilitat exigits de forma constant pel Tribunal Suprem per a la inclusió d’honoraris en una taxació de costes”.
L’advocat de González Amador, per la seva banda, va al·legar per defensar la seva factura, que es va enfrontar a un judici complex i mediàtic on tenia de contraris la fiscalia general -que no era neutral en la causa- i la defensa de l’Advocacia de l’Estat. En aquesta línia, va qualificar “d’esforç innegable” la seva feina en defensa dels interessos del seu client i va remarcar la “dificultat del judici”.