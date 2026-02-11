Ayuso defensa el model públic-privat i la lliure elecció sanitària enfront de la llei estatal

La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, va defensar aquest dimarts el model sanitari madrileny basat en la lliure elecció de centre i en la col·laboració amb hospitals de gestió privada integrats en la xarxa pública, i va advertir que la nova Llei de Gestió Pública i Integritat del Sistema Nacional de Salut, impulsada pel govern espanyol, pot afectar aquest sistema.
Ayuso va fer aquestes declaracions durant un acte centrat en el desenvolupament de la indústria dels drons, en el qual va ser preguntada sobre l’avantprojecte de llei aprovat en el Consell de Ministres. En aquest context, la presidenta regional va reclamar “respecte per Madrid” i pel model que els seus ciutadans han elegit “a les urnes”, qüestionant que es limiti la col·laboració públic-privada en sanitat i deixant entreveure que la norma estatal va contra models que funcionen.
Segons va explicar Díaz Ayuso, el sistema madrileny permet als pacients triar hospital dins de la xarxa sanitària i utilitzar centres de gestió privada per derivar activitat assistencial, la qual cosa, a parer seu, “contribueix a millorar l’accés a l’atenció sanitària i a reduir els temps d’espera”. En aquest sentit, va assegurar que Madrid començava l’any 2026 amb les llistes d’espera quirúrgiques més baixes de l’estat, establerta en 49 dies, enfront dels 148 dies de Catalunya o comparat amb els 118 dies de mitjana per operar-se, d’acord amb les últimes dades citades per l’executiu autonòmic.
La presidenta madrilenya va sostenir que l’avantprojecte de llei introdueix requisits addicionals per externalitzar la gestió d’hospitals públics, en establir la gestió privada com una opció excepcional, subjecta a informes previs, avaluacions tècniques i a l’acreditació que no és possible la prestació directa per part del sector públic.
Des de la Comunitat de Madrid es considera que aquestes condicions “poden dificultar l’ús de recursos assistencials complementaris i afectar tant la llibertat d’elecció dels pacients com a la capacitat de resposta del sistema sanitari en situacions d’alta demanda”.
El govern espanyol, per part seva, defensa que la nova norma reforça el control públic de la despesa sanitària, la transparència i la rendició de comptes, i subratlla que no tindrà caràcter retroactiu, per la qual cosa no afectarà concerts i contractes ja vigents. L’avantprojecte de llei inicia ara la seva tramitació parlamentària, un procés en el qual les comunitats autònomes i els grups polítics podran presentar esmenes i propostes de modificació al text.