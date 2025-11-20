La sala penal del Tribunal Suprem ha condemnat el fiscal general de l’Estat, Álvaro García Ortiz, per delicte de revelació de secrets a 2 anys d’inhabilitació per al càrrec de fiscal general de l’Estat. Tot i que la sentència encara està pendent de redacció ja s’ha fet saber el veredicte a les parts implicades. En tot cas, la sentència ha obert una escletxa dins la sala penal que ha obligat, fins i tot, a canviar de ponent de la resolució, perquè la magistrada nomenada, Susana Polo és contrària a la condemna, que signa un vot particular amb la magistrada Ana Ferrer. L’encarregat de redactar la sentència serà el president de la sala Andrés Martínez Arrieta.
En tot cas, la magistratura considera que de la prova practicada cal condemnar García Ortiz per un delicte del 417.1 del codi penal a la pena de multa de 12 mesos amb una quota diària de 20 euros i inhabilitació especial per al càrrec de fiscal general de l’Estat per temps de 2 anys. Fins i tot, el condemna al pagament de les costes processals i hi afegeixen les de l’acusació particular. També decreten una responsabilitat civil es declara de 10.000 euros per danys morals a la parella d’Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, víctima de la ja sentenciada revelació de secrets.
Una condemna sense fiscalia
La Fiscalia no acusava. En tot cas, les acusacions anaven a totes per una suposada revelació d’un mail on l’advocat de González Amador oferia un acord a la fiscalia per esquivar la presó reconeixent l’autoria de tres delictes fiscals. L’acusació de la parella d’Ayuso sol·licitava 4 anys de presó, 3 anys de suspensió de sou i feina, inhabilitació, una multa de 108.000 euros i una indemnització de 300.000 euros per danys morals. S’afegien les acusacions populars. En aquest cas l’Associació Professional i Independent de Fiscals (APIF)-molt conservadora-, representada per Juan Antonio Frago i Verónica Suárez, reclamava més pena, tot ampliant l’acusació amb el càrrec prevaricació. Així, vol que l’imposin 6 anys de presó i 12 d’inhabilitació.
Pel que fa a l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Madrid (ICAM), demanava quatre anys de presó, tres de suspensió, inhabilitació i una multa de 81.000 euros. L’entitat que moltes vegades actua com fiscalia a l’ombra, el parasindicat Manos Limpias, amb Víctor Soriano de lletrat, exigia la mateixa pena de presó i suspensió, a més d’una multa de 216.000 euros. I l’acusació popular unificada integrada per la Fundació Fòrum Libertad i Alternativa, Vox i Hazte Oír -de dreta extrema- reclamava 4 anys de presó, 3 anys d’inhabilitació.