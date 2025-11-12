“Era impossible filtrar”. Aquesta ha estat l’excusa dels agents de la poderosa -i omnipresent- Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil (UCO), per justificar que van agafar més informació de la que tocava del mòbil i la tauleta del Fiscal General de l’Estat, Álvaro García Ortiz. Els vuit agents que aquest matí han passat per l’estrada de la sala de vistes del Tribunal Suprem en el judici contra García Ortiz per revelació de secrets, han reconegut que es “van emportar més informació de l’autoritzada pel jutge perquè tècnicament era impossible filtrar abans de copiar”. Tot i que han assenyalat que van fer-ne un “cribratge” posteriorment.
Una confessió que fa trontollar la investigació i que frega la vulneració de les garanties processals en un judici contra una alta institució de l’Estat. Una causa oberta contra Garcia Ortiz per presumptament haver filtrat un correu sobre un acord entre el ministeri públic i l’advocat de la parella d’Isabel Díez Ayuso, per tal d’esquivar la presó en un cas de frau fiscal. Els agents van romandre durant deu hores al despatx del Fiscal General de l’Estat i de la Fiscal en cap de Madrid, el 30 d’octubre de 2024 per copiar tota la informació dels seus telèfons mòbils, ordinadors, discos durs i comptes de correu electrònic. L’escorcoll encomanat pel jutge Ángel Hurtado, limitava el manlleu de dades entre el 8 de març i el 30 d’octubre.
Facilitar les contrasenyes
Els agents han especificat que, en l’escorcoll del despatx del Fiscal General, García Ortiz va avisar-los que s’acabava de canviar el mòbil així com el disc dur de treball. També va facilitar les contrasenyes i van mostrar una “actitud col·laborativa en tot moment”, pels tres comptes de correu electrònic, dos oficials i un personal. Pel que fa a un ordinador, els agents de l’UCO han apuntat que sí que van “seleccionar arxius” però no han pogut concretar en quin límit temporal. En tot cas, la Guàrdia Civil es va emportar 7 mesos i 22 dies d’informació de comunicacions de Garcia Ortiz i dades des del 2018, de la fiscal en cap de Madrid, Pilar Rodríguez. En definitiva, els policies del cas han admès que no van respectar el límit temporal.