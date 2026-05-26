Rappel ha preocupat molt els seus fans, ja que acaba de confirmar que ha estat ingressat d’urgència a l’hospital amb un problema de salut molt greu. El vident ha necessitat passar tres dies a l’UCI per culpa d’unes hemorràgies digestives que han arribat a espantar-lo molt a ell i a tot el seu entorn. Tot va començar amb una diverticulitis, una infecció del sistema digestiu que provoca greus episodis de dolors quan aquests sacs que es formen a dins del colon s’infecten o inflamen.
En el seu cas, la situació va complicar-se molt perquè aquesta afecció va derivar en una hemorràgia molt important. El programa de Telecinco, El Tiempo Justo, ha pogut parlar amb ell ara que torna a ser a casa. L’experiència ha estat molt preocupant, ja que ell mateix reconeix que ha arribat a estar “molt malalt“: “Van haver de fer-me dues transfusions de sang“.
Els diverticles, com dèiem, van provocar-li una hemorràgia que va espantar: “Vaig treure sang com si estigués parint. De sobte, vaig notar un mal de panxa molt vaig i, en arribar al vàter, vaig veure tota la tapa plena de sang. L’hemorràgia no es tallava“.
En aquesta estada a l’hospital, els metges van haver de sotmetre’l a un munt de proves per saber com havia empitjorat tant la cosa: “M’han fet dues ressonàncies per veure si hi havia alguna seqüela i semblava que estava tot bé“. El problema, que va patir una altra complicació: “També vaig treure una pedra i això que mai no havia tingut una pedra al ronyó”. Afortunadament, ara l’evolució és positiva i són optimistes perquè creuen que podrà recuperar-se sense seqüeles.
L’últim problema de salut que havia tingut Rappel
Aquest no és el primer problema de salut que ha tingut Rappel. Fa tres anys, de fet, ja va haver de ser ingressat encara que en aquella ocasió va necessitar atenció mèdica per culpa d’una pneumònia. En aquella ocasió, ell mateix va explicar que va començar a trobar-se malament amb calfreds i van haver de deixar-lo un parell de dies en observació perquè una malaltia com aquesta a la seva edat sempre és preocupant.
Un mes després d’allò, va haver de tornar a l’hospital també per un episodi de diverticles que no va ser tan fort com aquest que acaba de tenir. Als seus 80 anys, els fans segueixen amb atenció com es troba mentre desitgen que vagi millorant.