Rappel, ingressat a l’hospital per segona vegada en només un mes

Rappel ha hagut de ser ingressat a l’hospital per segona vegada en poc temps. El vident de 77 anys va patir una pneumònia molt forta el mes passat i va necessitar atenció mèdica durant uns dies. En aquella ocasió, els metges van posar-lo en tractament i sembla que aquesta medicació ha acabat derivant en una patologia nova.

La Razón ha pogut parlar amb ell, qui els ha assegurat que ha hagut de tornar al centre hospitalari perquè ara té diverticulosis: “És cert que estic ingressat, però em trobo molt millor. He tingut una petita recaiguda que no té res a veure amb la pneumònia, sinó amb un problema intestinal que m’ha sorgit de la medicació que van posar-me per superar la malaltia”.

Rappel pateix un ensurt i torna a ingressar a l’hospital

Ell mateix explica que han passat nou dies des que l’ingressessin i que continua allà, però que confia poder tornar a casa aviat: “Crec que demà o demà passat em donaran l’alta”. El problema és que ha necessitat estar a dieta extrema, fins al punt de no poder ni beure aigua: “Avui és el primer dia que m’han donat menjar sòlid, una mica de puré i un tros de salmó a la planxa”.

En el seu cas, els diverticles van generar-li una hemorràgia que ho va complicar tot encara més: “A l’hospital m’han tractat molt bé. L’únic que m’he perdut és poder anar a la Fira d’Abril de Sevilla, que m’havien convidat; però no podré anar-hi perquè he d’estar de recuperació”. Es mostra content, no obstant això, perquè diu que ha pogut veure-ho tot a través de la televisió de l’habitació i que està agraït ara que es comença a trobar millor. Aquesta patologia requereix temps de recuperació i haurà d’estar a dieta, una alimentació que haurà d’adaptar ara que ha tingut un problema als intestins que causen molt de dolor i que poden anar apareixent de tant en tant.