Rappel, ingresado en el hospital por segunda vez en solo un mes

Rappel ha tenido que ser ingresado en el hospital por segunda vez en poco tiempo. El vidente de 77 años sufrió una neumonía muy fuerte el mes pasado y necesitó atención médica durante unos días. En aquella ocasión, los médicos lo pusieron en tratamiento y parece que esta medicación ha acabado derivando en una patología nueva.

La Razón ha podido hablar con él, quién les ha asegurado que ha tenido que volver al centro hospitalario porque ahora tiene diverticulosis: «Es cierto que estoy ingresado, pero me encuentro mucho mejor. He tenido una pequeña recaída que no tiene nada que ver con la neumonía, sino con un problema intestinal que me ha surgido de la medicación que me pusieron para superar la enfermedad».

Rappel sufre un susto y vuelve a ingresar en el hospital

Él mismo explica que han pasado nueve días desde que lo ingresaran y que continúa allí, pero que confía poder volver a casa pronto: «Creo que mañana o pasado mañana me darán el alta». El problema es que ha necesitado estar a dieta extrema, hasta el punto de no poder ni beber agua: «Hoy es el primer día que me han dado de comer sólido, un poco de puré y un trozo de salmón a la plancha».

Rappel vuelve a ingresar en el hospital | Europa Press

En su caso, los divertículos le generaron una hemorragia que lo complicó todo todavía más: «En el hospital me han tratado muy bien. Lo único que me he perdido es poder ir a la Feria de Abril de Sevilla, que me habían invitado; pero no podré ir porque tengo que estar de recuperación». Se muestra contento, sin embargo, porque dice que ha podido verlo todo a través de la televisión de la habitación y que está agradecido ahora que se empieza a encontrar mejor. Esta patología requiere tiempo de recuperación y tendrá que estar a dieta, una alimentación que tendrá que adaptar ahora que ha tenido un problema a los intestinos que causan mucho de dolor y que pueden ir apareciendo de vez en cuando.