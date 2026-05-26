Rappel ha preocupado mucho a sus fans, ya que acaba de confirmar que ha sido ingresado de urgencia en el hospital con un problema de salud muy grave. El vidente ha necesitado pasar tres días en la UCI por culpa de unas hemorragias digestivas que le han llegado a asustar mucho a él y a todo su entorno. Todo comenzó con una diverticulitis, una infección del sistema digestivo que provoca graves episodios de dolor cuando estos sacos que se forman dentro del colon se infectan o inflaman.
En su caso, la situación se complicó mucho porque esta afección derivó en una hemorragia muy importante. El programa de Telecinco, El Tiempo Justo, ha podido hablar con él ahora que vuelve a estar en casa. La experiencia ha sido muy preocupante, ya que él mismo reconoce que ha llegado a estar «muy enfermo«: «Tuvieron que hacerme dos transfusiones de sangre«.
Los divertículos, como decíamos, le provocaron una hemorragia que asustó: «Expulsé sangre como si estuviera dando a luz. De repente, noté un dolor de barriga muy fuerte y, al llegar al baño, vi toda la tapa llena de sangre. La hemorragia no se cortaba«.
En esta estancia en el hospital, los médicos tuvieron que someterlo a un montón de pruebas para saber cómo había empeorado tanto la situación: «Me han hecho dos resonancias para ver si había alguna secuela y parecía que todo estaba bien«. El problema, que sufrió otra complicación: «También expulsé una piedra y eso que nunca había tenido una piedra en el riñón». Afortunadamente, ahora la evolución es positiva y son optimistas porque creen que podrá recuperarse sin secuelas.
El último problema de salud que había tenido Rappel
Este no es el primer problema de salud que ha tenido Rappel. Hace tres años, de hecho, ya tuvo que ser ingresado aunque en aquella ocasión necesitó atención médica por culpa de una neumonía. En aquella ocasión, él mismo explicó que comenzó a encontrarse mal con escalofríos y tuvieron que dejarlo un par de días en observación porque una enfermedad como esta a su edad siempre es preocupante.
Un mes después de aquello, tuvo que volver al hospital también por un episodio de divertículos que no fue tan fuerte como este que acaba de tener. A sus 80 años, los fans siguen con atención cómo se encuentra mientras desean que vaya mejorando.