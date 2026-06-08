Así es el pintoresco pueblo barcelonés de 3.000 habitantes que ha conquistado Marc Márquez

El fin de semana se acerca y encontrar un plan redondo que fusione escapada rural y una gastronomía de primer nivel puede convertirse en una auténtica odisea. La mayoría de los destinos cercanos a la capital catalana acaban saturados, con menús idénticos y precios inflados.

Sin embargo, los amantes del buen comer y los buscadores de rincones con encanto guardan un secreto que se mantiene intacto frente a las masas. Existe un pequeño municipio catalán que alberga el templo culinario predilecto de una de nuestras grandes leyendas del deporte.

La necesidad de huir del estrés urbano ha obligado a los viajeros más audaces a mirar más allá de las guías turísticas convencionales. (Sí, nosotros también estamos profundamente pidiendo un respiro de los mismos locales modernos de Barcelona).

El refugio gastronómico de la comarca de Osona

Olvídate de las rutas masificadas de siempre. Hablamos de Calldetenes, un pintoresco pueblo situado en la provincia de Barcelona, pegado a la histórica ciudad de Vic, que destaca por su tranquilidad y su entorno verde privilegiado.

El trayecto por carretera desde el centro de la capital es rápido y cómodo, apenas una hora en coche. Pero el verdadero filtro para los visitantes perezosos llega al adentrarse en los campos que rodean este municipio, donde se esconde una masía catalana espectacular.

La recompensa al cruzar su umbral es una experiencia sensorial inigualable dominada por vigas de madera centenarias, una decoración vanguardista y los fogones del icónico restaurante Can Jubany, galardonado con una prestigiosa estrella Michelin.

Este establecimiento es el lugar fetiche del piloto Marc Márquez para celebrar sus grandes logros personales y profesionales. Al ser un lugar de culto, conseguir mesa para un sábado por la noche por los canales habituales requiere meses de antelación.

Cómo activar el truco de la mesa garantizada

Para disfrutar de este menú de alta cocina sin sufrir las agobiantes listas de espera de su plataforma web, los expertos locales utilizan una estrategia infalible. El secreto no reside en madrugar para llamar por teléfono, sino en dominar los tiempos digitales.

El gran flujo de clientes de empresa realiza reservas con mucha antelación pero tiende a liberar mesas de forma imprevista los martes a última hora de la tarde por cambios de agenda. Es exactamente en esta franja horaria cuando el sistema automatizado actualiza los lugares libres en su web.

La propuesta gastronómica liderada por el chef Nandu Jubany destaca por reinventar la cocina tradicional catalana con un respeto absoluto por el producto de proximidad. Su famoso arroz seco con espardenyes o los canelones tradicionales son platos que justifican por sí solos el viaje por carretera.

Las principales guías del sector y colectivos de viajeros recomiendan no marcharse de la masía sin probar su menú degustación estacional. Los ingredientes provienen de su propio huerto ecológico, lo que garantiza una frescura kilómetro cero imprescindible para paladares exigentes.

El precioso pueblo a una hora de Barcelona que esconde el restaurante favorito de Marc Márquez

Olvídate de la idea de que la alta cocina es sinónimo de salir con hambre o pagar facturas astronómicas sin sentido. Este espacio ofrece opciones que equilibran una excelente relación calidad-precio, permitiendo vivir una jornada de lujo gastronómico sin desestabilizar tu presupuesto mensual.

Esta escapada garantiza un ahorro directo si comparamos la experiencia con los locales de moda de la zona alta de Barcelona, transformando una comida de fin de semana en un recuerdo cultural y gastronómico de altísimo valor.

Comer en un entorno rural donde el silencio solo se rompe por el sonido de la naturaleza tiene un impacto inmediato en tus niveles de estrés. La sobremesa aquí se alarga de forma natural, invitando a guardar el teléfono móvil para disfrutar del momento presente.

¿Sabías que los senderos que rodean Calldetenes conectan directamente con la sorprendente Ruta de los Molinos Harineros? Si te excedes con los postres caseros del chef, puedes calzarte las zapatillas y caminar junto al torrente de Sant Martí para redondear el día.

Los fines de semana de buen tiempo la zona de aparcamiento privado de la masía se llena con mucha rapidez. Te recomendamos programar la llegada unos quince minutos antes de la hora de tu reserva para evitar retenciones en el camino de acceso final.

Las plazas para descubrir este oasis de sabor son cada vez más cotizadas debido al impacto del algoritmo en las redes sociales. Los vídeos de creadores de contenido gastronómico ya están comenzando a viralizar los comedores interiores, amenazando la paz del local de cara al próximo mes.

Haber descubierto esta información justo a tiempo te otorga la ventaja definitiva para planificar tu próxima celebración especial antes de que sea misión imposible reservar. ¿Vas a seguir yendo al mismo restaurante debajo de tu casa este domingo?