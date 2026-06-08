Així és el pintoresc poble barceloní de 3.000 habitants que ha conquerit Marc Márquez

El cap de setmana s’apropa i trobar un pla rodó que fusioni escapada rural i una gastronomia de primer nivell pot convertir-se en una autèntica odissea. La majoria dels destins propers a la capital catalana acaben saturats, amb menús idèntics i preus inflats.
No obstant això, els amants del bon menjar i els cercadors de racons amb encant guarden un secret que es manté intacte davant de les masses. Existeix un petit municipi català que allotja el temple culinari predilecte d’una de les nostres grans llegendes de l’esport.
La necessitat de fugir de l’estrès urbà ha obligat els viatgers més audaços a mirar més enllà de les guies turístiques convencionals. (Sí, nosaltres també estem profundament demanant un respir dels mateixos locals moderns de Barcelona).
El refugi gastronòmic de la comarca d’Osona
Oblida’t de les rutes massificades de sempre. Parlem de Calldetenes, un pintoresc poble situat a la província de Barcelona, enganxat a la històrica ciutat de Vic, que destaca per la seva tranquil·litat i el seu entorn verd privilegiat.
El trajecte per carretera des del centre de la capital és ràpid i còmode, tot just una hora en cotxe. Però el verdader filtre per als visitants perezosos arriba en endinsar-se en els camps que envolten aquest municipi, on s’amaga una masia catalana espectacular.
La recompensa en creuar el seu llindar és una experiència sensorial inigualable dominada per bigues de fusta centenàries, una decoració avantguardista i els fogons de l’icònic restaurant Can Jubany, guardonat amb una prestigiosa estrella Michelin.
Aquest establiments és el lloc fetiche del pilot Marc Márquez per celebrar les seves grans fites personals i professionals. Al ser un lloc de culte, aconseguir taula per a un dissabte a la nit pels canals habituals requereix mesos d’antelació.
Com activar el truc de la taula garantida
Per gaudir d’aquest menú d’alta cuina sense patir les agobiants llistes d’espera de la seva plataforma web, els experts locals utilitzen una estratègia infallible. El secret no rau a madrugar per trucar per telèfon, sinó a dominar els temps digitals.
El gran flux de clients d’empresa realitza reserves amb molta antelació però tendeix a lliberar taules de forma imprevista els dimarts a última hora de la tarda per canvis d’agenda. És exactament en aquesta franja horària quan el sistema automatitzat actualitza els llocs lliures a la seva web.
La proposta gastronòmica liderada pel xef Nandu Jubany destaca per reinventar la cuina tradicional catalana amb un respecte absolut pel producte de proximitat. El seu famós arròs sec amb espardenyes o els canelons tradicionals són plats que justifiquen per si sols el viatge per carretera.
Les principals guies del sector i col·lectius de viatgers recomanen no marxar de la masia sense provar el seu menú degustació estacional. Els ingredients provenen del seu propi hort ecològic, la qual cosa garanteix una frescor quilòmetre zero imprescindible per a paladars exigents.
El preciós poble a una hora de Barcelona que amaga el restaurant preferit de Marc Márquez
Oblida’t de la idea que l’alta cuina és sinònim de sortir amb gana o pagar factures astronòmiques sense sentit. Aquest espai ofereix opcions que equilibren una excel·lent relació qualitat-preu, permetent viure una jornada de luxe gastronòmic sense desestabilitzar el teu pressupost mensual.
Aquesta escapada garanteix un estalvi directe si comparem l’experiència amb els locals de moda de la zona alta de Barcelona, transformant un dinar de cap de setmana en un record cultural i gastronòmic d’altíssim valor.
Menjar en un entorn rural on el silenci només es trenca pel so de la natura té un impacte immediat en els teus nivells d’estrès. La sobretaula aquí s’allarga de forma natural, convidant a desar el telèfon mòbil per gaudir del moment present.
Sabies que els senders que envolten Calldetenes connecten directament amb la sorprenent Ruta dels Molins Fariners? Si t’excedeixes amb les postres casolanes del xef, pots calçar-te les sabatilles i caminar vora el torrent de Sant Martí per rodonejar el dia.
Els caps de setmana de bon temps la zona d’aparcament privat de la masia s’omple amb molta rapidesa. Et recomanem programar l’arribada uns quinze minuts abans de l’hora de la teva reserva per evitar retencions al camí d’accés final.
Les places per descobrir aquest oasi de sabor són cada vegada més cotitzades a causa de l’impacte de l’algoritme a les xarxes socials. Els vídeos de creadors de contingut gastronòmic ja estan començant a viralitzar els menjadors interiors, amenaçant la pau del local de cara al pròxim mes.
Haver descobert aquesta informació tot just a temps t’atorga l’avantatge definitiu per planificar la teva pròxima celebració especial abans que sigui missió impossible reservar. Vas a continuar anant al mateix restaurant de sota de casa teva aquest diumenge?