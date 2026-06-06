Jordi González y Marta Torné han vuelto a coincidir, ahora en un pódcast en directo que ha hecho muchísima gracia a sus fans porque ha servido para que saquen a la luz anécdotas hilarantes. El presentador de Col·lapse, el programa de TV3 para los sábados por la noche, ha hecho un par de confesiones en el Podcastfest que demuestran que es de aquellas personas que meten la pata más de lo que les gustaría admitir.

La pareja televisiva ha participado en estas 10 horas de programación en directo con una conversación que pone sobre la mesa, de nuevo, que se tienen mucha confianza después de tantos años de amistad. Pocas veces los habíamos visto reír en público de esta manera, ya que Marta casi se cae de la silla en un ataque de risa que le provocó el recuerdo de un error garrafal del presentador.

Jordi González aún recuerda la metedura de pata antológica que protagonizó hace unos años cuando lo invitaron a la casa de la duquesa de Alba. Se encontraba en una de las 4.000 habitaciones que tiene la casa cuando, de repente, se le acercó un hombre: «Resulta que estaba casado con una de las duquesas y yo, como no sabía qué decirle, vi un cuadro impresionante y para decirle algo le pregunté quién era aquel señor«. Lo que no esperaba era ponerse rojo como un tomate de la vergüenza que le hizo sentir el otro al decirle que no era un señor, sino su madre: «De verdad, te lo prometo», le dijo reafirmando que era una anécdota real.

La anécdota de Jordi González que ha hecho gracia a Marta Torné

En esta misma conversación, Jordi González provocó que mucha gente estallara en una risa cuando compartió otra anécdota de este tipo. El presentador no sabía dónde meterse cuando quedó en ridículo ante un músico catalán «muy famoso» de quien no quiso dar el nombre.

Jordi y el músico coincidieron en una emisora de radio y el presentador quiso quedar bien con una frase que se le acabó volviendo en contra: «Le dije que me encantaba su disco, que era mentira, y que siempre lo ponía en el coche porque me encantaban las letras de sus canciones«. Ante esto, lo que no esperaba era que el otro estallara con un «pero si hago música instrumental» que lo dejó en evidencia.

Jordi González confiesa algunos de los errores que ha cometido | Instagram

Marta Torné, muerta de risa en la conversación con Jordi González | Instagram

Unas anécdotas que han permitido que se conozca una faceta de Jordi González más alocada.