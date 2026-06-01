Tomàs Molina ha dejado a todos boquiabiertos al revelar, por primera vez, cuántas fotos y vídeos reciben en el espacio de El tiempo de TV3. La locura por la meteorología es máxima si tenemos en cuenta el dato que acaba de revelar, ya que asegura que los telespectadores les envían 90.000 fotos y 80.000 vídeos cada año. Este dato es muy significativo, ya que esto significa que reciben entre 200 y 300 fotos cada día. ¿Cómo pueden gestionar una cantidad tan inmensa como esta? La tarda de Catalunya Ràdio se ha interesado por este tema y ha entrevistado al presentador en una intervención que ha compartido con una de las personas que colabora en esta parte del informativo, en la que amenizan el espacio del tiempo.

Hay usuarios realmente aficionados a recorrer el país buscando la mejor fotografía del fenómeno meteorológico del día, imágenes intencionadas y con valor para la méteo. De hecho, Tomàs Molina destaca que tienen una lista de usuarios que llegan a enviar -solo ellos- entre 3.000 y 4.000 fotografías al año. El pintor Lluís Roura, que lo acompañaba en la tertulia, es uno de los moderados que «solo» envía cuatro fotos diarias: «Sempre envío un par por la mañana y otro par por la tarde«. En esta entrevista en la emisora, deja claro que siente una auténtica «pasión» y que le encanta pasearse por el Empordà buscando el mejor encuadre: «Vas aprendiendo qué hay que enseñar o qué hay que mostrar como si fuera una nube determinada, un viento especial…«.

Tomàs Molina y el resto de presentadores del espacio de El Tiempo son los encargados de mirar todas las imágenes que reciben y seleccionarlas allí mismo. Había gente que se motivaba y les enviaba más de 100 fotos al día, así que han tenido que tomar medidas y limitar las aportaciones diarias a un máximo de 20 por persona. Ahora disponen de una plataforma digital que les facilita esta tarea, pero hasta hace poco usaban el correo electrónico y terminaban con la bandeja llena: «Solo hoy, he borrado 3.000 mensajes… A través de este método sí que era tedioso», ha destacado. Sorprendentemente, considera que 90.000 fotos al año no es una cifra tan escandalosa como puede parecer: «Continúen enviándonos fotografías, que queremos 180.000 el año que viene!«.

Tomàs Molina revela quantes fotos del temps reben cada dia | Catalunya Ràdio

¿Hay rivalidad entre los telespectadores que envían fotos a El tiempo de TV3?

Aquellos que se fijen, verán que los nombres de las personas que envían estas instantáneas se repiten con frecuencia. Lluís ha reconocido que hay un poco de rivalidad entre ellos: «Hay veces que veo que no han publicado una foto mía y me da rabia ver que, al día siguiente, sí sale una foto del mismo tema que ha hecho otra persona».

Parece que hay cantera, pero Francesc Garriga no se ha terminado de creer cuando el presentador le ha dicho que de las 90.000 fotos, prácticamente no hay churros y mal hechas: «Te doy mi palabra de honor que nos llegan fotos y vídeos muy buenos, en general. De malas hay poquísimas«.

El pintor Lluís Roura envia cada dia quatre fotos a El Temps | Catalunya Ràdio

Catalunya es uno de los países con mayor densidad de observadores climáticos y meteorológicos aficionados del mundo, un fenómeno que también se refleja en este espacio.