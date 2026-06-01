Tomàs Molina ha deixat tothom bocabadat quan ha tret a la llum, per primera vegada, quantes fotos i vídeos reben en l’espai d’El temps de TV3. La bogeria per la meteorologia és màxima si tenim en compte la dada que acaba de revelar, ja que assegura que els teleespectadors els envien 90.000 fotos i 80.000 vídeos cada any. Aquesta dada és molt significativa, ja que això vol dir que reben entre 200 i 300 fotos cada dia. Com poden gestionar una quantitat tan immensa com aquesta? La tarda de Catalunya Ràdio s’ha interessat per aquest tema i ha entrevistat el presentador en una intervenció que ha compartit amb una de les persones que col·labora en aquesta part de l’informatiu, en la que amenitzen l’espai del temps.
Hi ha usuaris realment aficionats a anar pel país buscant la millor fotografia del fenomen meteorològic del dia, imatges intencionades i amb valor per a la méteo. De fet, Tomàs Molina destaca que tenen una llista d’usuaris que arriben a enviar -només ells- entre 3.000 i 4.000 fotografies l’any. El pintor Lluís Roura, que l’acompanyava a la tertúlia, és un dels moderats que “només” envia quatre fotos diàries: “Sempre n’envio un parell al matí i un parell més al vespre“. En aquesta entrevista a l’emissora, deixa clar que sent una autèntica “passió” i que li encanta passejar-se per l’Empordà buscant el millor enquadrament: “Vas aprenent què cal ensenyar o què cal mostrar com si fos un núvol determinat, un vent especial…“.
El Tomàs Molina i la resta de presentadors de l’espai d’El Temps són els encarregats de mirar totes les imatges que reben i seleccionar-les allà mateix. Hi havia gent que es motivava i els enviava més de 100 fotos al dia, així que han hagut de prendre mesures i limitar les aportacions diàries a un màxim de 20 per persona. Ara disposen d’una plataforma digital que els fa més fàcil aquesta tasca, però fins fa poc feien servir el mail i acabaven amb la bústia plena: “Només avui, he esborrat 3.000 missatges… A través d’aquest mètode sí que era feixuc”, ha destacat. Sorprenentment, considera que 90.000 fotos l’any no és una xifra tan escandalosa com pot semblar: “Continueu enviant-nos fotografies, que volem 180.000 l’any vinent!“.
Hi ha rivalitat entre els teleespectadors que envien fotos a El temps de TV3?
Aquells que s’hi fixin, veuran que els noms de les persones que envien aquestes instantànies es repeteixen de manera sovint. El Lluís ha reconegut que hi ha una mica de rivalitat entre ells: “Hi ha vegades que veig que no han publicat una foto meva i em fa ràbia veure que, l’endemà, sí que surt una foto del mateix tema que ha fet una altra persona”.
Sembla que hi ha planter, però el Francesc Garriga no s’ha acabat de creure quan el presentador li ha dit que de les 90.000 fotos, pràcticament no n’hi ha de bunyols i mal fetes: “Et dono la meva paraula d’honor que ens arriben fotos i vídeos molt bons, en general. De dolentes n’hi ha poquíssimes“.
Catalunya és un dels països amb més densitat d’observadors climàtics i meteorològics aficionats del món, un fenomen que també es veu reflectiu en aquest espai.