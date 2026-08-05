Joc de cartes regresa a TV3 esta noche con la segunda entrega de su temporada de verano. Después del programa tan intenso del estreno, las expectativas están altísimas. En el Pirineo de Lleida conocimos al peor perdedor de la historia del programa, una pareja de restauradores que no quisieron comer ni puntuar. Superar el espectáculo que ofrecieron será complicado, pero es más que probable que mantengan la excelente audiencia que obtuvieron con más de medio millón de televidentes enganchados a las peleas de los restauradores. Si habrá tanta tensión como el miércoles pasado aún no lo sabemos, pero sí podemos adelantar cuál será el siguiente destino.

De la montaña a la playa, teniendo en cuenta que el concurso de Marc Ribas continuará su ruta hasta Badalona. En esta localidad, intentarán encontrar el mejor restaurante de primera línea de mar. Los ingredientes de este duelo serán los espacios privilegiados con buenas vistas, la cocina mediterránea y un ambiente veraniego muy idóneo. ¿Qué restaurantes competirán? Más les vale ofrecer una imagen más adecuada que los últimos, ya que las reseñas negativas que obtuvieron demuestran que no toda publicidad es buena.

En el video promocional, escuchamos a uno de los concursantes lamentar que alguien haya «pisoteado» a su compañero y lo haya dejado «como un trapo sucio». ¿Habrá comida, entonces? También hemos oído críticas a algunos errores, como un bacalao que habrá salido antes de tiempo.

Marc Ribas buscará el mejor restaurante de primera línea de mar en Badalona | Instagram

¿Qué restaurantes participan en el Joc de cartes en Badalona?

En este programa, competirán La Taverna del Port, el Sucamar y el Marbrava. Los tres se encuentran en primera línea de mar de Badalona, pero este es uno de los pocos detalles que comparten. Y es que, para esta ocasión, han querido comparar tres restaurantes con estilos muy diferentes. En La Taverna del Port, encuentras la típica terraza con vistas al puerto que siempre es una buena idea para tomar una cerveza y disfrutar de tapas buenas y caseras. Con un 4,5 de valoración, la gran mayoría de los clientes los alaban porque consideran que se come bien y hay muy buen ambiente. Muchos coinciden en aplaudir los callos, la tortilla de patatas y las albóndigas; tres de las tapas de una carta en la que también encontramos arroces. Con desayunos que describen como «increíbles», todo lo que podemos leer es que el personal es muy amable y que el servicio es muy bueno: «Muy recomendable, volveremos seguro».

¿Y qué dicen en la web del Sucamar? Tienen un 4,6 de valoración media, con muchos usuarios contentos y calificándolo de una opción “ideal” para tomar una paella o un buen pescado. El arroz con calamares y zamburiñas merece un aplauso aún más fuerte, parece ser, de la misma manera que leemos muchas reseñas de gente que los pone por las nubes porque también hacen buenos cócteles. En general, gustan más los segundos que unas tapas que no acaban de convencer. ¿El titular más repetido? Que la cantidad de la comida es muy generosa y eso siempre es positivo.

Y, finalmente, podemos fijarnos en la opinión que dejan por escrito los comensales que visitan el Marbrava. De los tres, es el restaurante con una reseña más negativa porque se quedan con un 4 de valoración. Una paella que algunos describen como “buena” y, otros más espléndidos, como “exquisita”. A pie de playa y espacioso, creen que es un buen lugar para comer sobre todo porque tiene un precio muy asequible y las vistas son inmejorables. Aquellos que critican la cocción de algunos platos, por ejemplo, han recibido la respuesta subida de tono de su propietario que se defiende con uñas y dientes. Habrá que ver qué pasa y cómo se comportan todos esta noche, pero pinta que volverán a volar los cuchillos.