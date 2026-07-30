Qué estreno de Joc de cartes estiu… Incomodidad máxima, vergüenza ajena y dos propietarios maleducados que se han negado a comer y puntuar la comida que les habían preparado los rivales. El programa de TV3 buscaba el mejor restaurante informal del Pirineo de Lleida y ha acabado encontrando, seguramente, al peor perdedor de su historia. Y la actitud de los representantes del Miseria e Nobilità de Oliana ha tenido consecuencias, si nos fijamos en las lágrimas de los rivales y la avalancha de reseñas negativas que se han publicado en Google en las últimas horas. Analizamos qué ha pasado y todo lo que ha hecho una pareja que demuestra que no toda publicidad es buena.

Miseria e Nobilità de Oliana, buenas pizzas y un cocinero malhumorado

En Oliana encontramos la pizzería Miseria e Nobilità, regentada por el matrimonio formado por Salvatore y Lola. Parecía una buena idea llevar la gastronomía napolitana a los Pirineos y, ciertamente, las pizzas han recibido muy buenas valoraciones de los rivales. Una verdadera lástima, entonces, que la actitud del propietario haya sido tan lamentable… porque ha acabado desviando la atención de lo que realmente debería importar, que es la comida.

El espacio estaba bastante bien, aunque les haya restado puntos que se encuentre a pie de carretera. Una buena cocina, limpieza minuciosa y todo era bueno hasta que llegó la primera crítica de los rivales. El chef respondió cuando supo que criticaban la ausencia de ensaladas en la carta y que la carne no llevara acompañamiento. De hecho, los gritos que soltó en la cocina se escucharon desde la mesa. Los otros se quedaron boquiabiertos, un poco más adelante, cuando Salvatore se presentó ante ellos de malas maneras: “Ha sido violento, quería intimidar y no me ha gustado nada”, lamentaron. Y eso que aún no habían visto su peor cara.

Al italiano no le ha gustado escuchar críticas de los rivales | TV3

No le ha servido de mucho hacer una buena pizza | TV3

A la defensiva, violento y desagradable. ¿Podemos encontrarnos ante el concursante con peor perder de estas 10 temporadas? La nota media ha sido de un 6, con la cocina como mejor categoría gracias al 8 que le han puesto los rivales. La peor nota, un suspenso: el 4,5 para el servicio que se explica por culpa del napolitano y sus maneras.

En el Casino de Peramola, buenas tapas pero suciedad en la cocina

La situación empeoró aún más cuando llegaron al segundo restaurante. El cocinero napolitano llegó a sacar los vasos de la barra de malas maneras para poder criticar que no estuvieran limpios. Y en la cocina, acabó de enloquecer mientras gritaba que todo estaba «sucísimo»: «¿Cómo puede dar de comer teniendo la porquería que tienes en la cocina?». La verdad es que todos los demás también se escandalizaron, ya que consideran que había tanta suciedad que podrían hacer que alguien de Sanidad les cerrara la cocina: «No, no y no. Tengo mal cuerpo... ya dudo que se lave las manos antes de cocinar y no sé si podré comer«, añadió su mujer mientras parecía que estaba evitando el vómito.

La cocina estaba realmente muy sucia | TV3

La inspección de la cocina les revolvió el estómago a todos, pero lo que nadie esperaba era que la pareja de italianos dijera que no querían comer en este restaurante. Que la esposa de Salvatore se haya negado a pedir nada -y, de hecho, ni siquiera quiso beber agua- ha incomodado mucho a las otras contrincantes. Él sí pidió, pero para hacer un desaire aún peor como dejar el plato sin tocar sobre la mesa. La cara de Marc Ribas fue un poema, sobre todo cuando estos comenzaron a criticar que los otros dijeran que la comida estaba buenísima. La propietaria, en todo esto, la pobre Mercè, no pudo evitar romper a llorar: «No me esperaba este batacazo«.

La falta de respeto ha sido increíble y nunca vista en un programa en el que han volado los cuchillos muchas veces. Marc Ribas se había negado a comer un foie al considerar que era peligroso porque estaba demasiado crudo o unos mejillones que creía que estaban en mal estado, pero que un concursante dijera que no quería nada no recordamos haberlo visto. Y, claro, como no comieron tampoco valoraron las categorías de la comida ni del precio. En la red, algunos usuarios han lamentado que TV3 haya permitido que pasara esto: «Ha sido muy fuerte, ¿esto se debería haber emitido?«, se preguntan algunos.

La pareja más controvertida del programa se ha negado a comer los platos del rival | TV3

Nunca antes unos concursantes no habían votado una categoría de los rivales | TV3

La nota media acabó siendo un suspenso con un 4,7 de promedio. La comida y el servicio empataron con un 6, las mejores valoraciones, mientras que la cocina se hundió con un 1,5 de promedio pocas veces visto.

La Taverna del Codina convence con unos pies de cerdo buenísimos

En la Seu d’Urgell encontramos a Cristina y Tania, madre e hija al frente de La Taverna del Codina. La tensión entre los concursantes ya era más que evidente, llegados a este punto, y ha hecho gracia desde casa que Mercè del Casino haya enviado una puñalada al italiano cuando él criticó la terraza de este restaurante: «Pues mejor comer aquí que en una carretera», dijo en un golpe hacia él que repetiría después cuando aplaudió haber tenido 40 personas para cenar “a pesar de la suciedad” que había visto él.

La inspección de la cocina que hizo Salvatore fue increíble | TV3

Este se trata de un bar restaurante con un espacio correcto, aunque Salvatore haya hecho lo imposible por poder criticar la poca suciedad que se encontró en la cocina. Ha resultado totalmente estrambótico verlo sacar piezas del techo mientras buscaba grasa. Los rivales sintieron vergüenza ajena y no dudaron en criticarlo: «Ha buscado la porquería en todo con un argumento totalmente destructivo”. El presentador optó por comer mientras ignoraba lo que iba pasando y disfrutó de lo lindo con unos pies de cerdo que iluminaron su cara cuando se los pusieron delante.

Una vez en la mesa, cada pareja siguió su rol con los italianos criticando y los otros defendiendo lo que comían. “El tartar era terrible y el arroz estaba precocido y pasado”, decían ellos. Entre los concursantes, silencio y muchísima incomodidad. Todos coincidieron en que en este restaurante sirven mucha cantidad de comida por un precio muy bueno, lo que les ayudó a obtener una nota final de 5,7. La cocina suspendió con un 4, mientras que el precio fue la parte mejor valorada con un 6,5.

Este ha sido el plato estrella del programa | TV3

Cuchillos en una confrontación final muy y muy incómoda

Pocas veces había habido tantas ganas de ver qué pasaría en la confrontación final. Que el italiano haya tenido la poca vergüenza de preguntar a los otros si sabían que todo esto «se ve en la tele» ha acabado de indignar. Él se refería a las cocinas sucias de los rivales, pero rápidamente le dieron su merecido con críticas en la cara: «Te decimos lo mismo. ¿Tú sabes que todo esto se ve en la tele? Será a ti a quien se le caerá la cara de vergüenza, con tu tonito de superioridad«, «Tenemos que respetar a las otras personas y en ningún momento has respetado a nadie», «Cuando quieras vienes a mi restaurante a limpiar, que tú trabajas 4 horas al día y yo 12», «Me he sentido muy avergonzada, lo que has hecho de destrozar el papel d’Albal de los otros es una falta de respeto» son solo algunas de las primeras bofetadas que recibió… pero quedaban unas cuantas.

El matrimonio se defendía ante la cámara, diciendo que ya se esperaban que irían a cuchilladas. No pidieron perdón por su actitud en ningún momento, claro está, y soltaron que no tenían «ningún motivo» para estar tristes. Y los rivales lamentaron que hayan ofrecido un papel tan lamentable: «Habéis hecho mucho daño y os lo encontraréis. Has hecho llorar a cuatro personas, ¿no te das cuenta del daño que has hecho?«, decía Mercè con lágrimas en los ojos. Marc Ribas no sabía dónde meterse y acabó reconociendo que había sido un programa “extraño”. Cuando tuvo que hacer su valoración del restaurante italiano, hizo gracia que dijera que había encontrado «buenas pizzas» y «poca empatía«.

Ha habido lágrimas en la confrontación final | TV3

Los rivales del italiano han acabado llorando | TV3

En la clasificación provisional, el Miseria e Nobilità encabezaba el ranking. Después de los cambios de nota y las puntuaciones de Marc, sin embargo, perdieron la victoria en beneficio de La Taverna del Codina. El plato estrella les ayudó, unos pies de cerdo «excelentes» que evitaron que les perjudicara la reducción de la nota que les habían puesto los italianos: «Pasaremos del 5 que habíamos puesto al servicio a un 0 por las acusaciones falsas que han hecho«, espetaron. Mercè, por su parte, rebajó a la mitad la nota de su cocina: «De un 8 a un 4».

El resultado más inmediato de esta participación tan controvertida de los italianos, que el restaurante se haya llenado de reseñas negativas en Google hasta el punto de que han perdido casi tres puntos y ahora tienen un 2 de media: «Ya sabemos dónde no ir«, «Puede ser buen cocinero, pero no acepta las críticas y es maleducado y prepotente«, «Impresentables y cargados de maldad» o «Has quedado retratado» son solo algunos de los cientos de mensajes críticos que se ha ganado después de todo. Un estreno brutal que deja con muchas ganas de más. Que llegue ya el próximo miércoles.