Mama Dousha ha publicado un nuevo disco que demuestra que hay mucho más allá del Rikiti que pudo posicionar entre las canciones más virales de su momento. Con letras llenas de confesiones y una transparencia más que evidente, el miembro del jurado de Eufòria dedica unas palabras muy bonitas a la abuela y también a su esposa que acaba de dar a luz a su primer hijo en común. Para promocionar esta explosión de sinceridad, ha concedido una entrevista a TV3 que gustará mucho a los fans porque ha permitido conocer diferentes aspectos de su vida de los que nunca había hablado públicamente.

Eloi Vila lo ha entrevistado en Al Cotxe!, el programa de la cadena pública que encierra a los famosos en un coche mientras el presentador los interroga sobre todo tipo de cosas. En Tothom té raó, Mama Dousha ha vaciado su alma: «Yo que soy un flipat del arte y de la música, tengo claro que quiero compartir mis sentimientos y mis emociones en estas canciones». Rinde homenaje a personas importantes de su vida, pero también vierte lo que sintió en momentos concretos como la época en que alojó en casa a un amigo que había sufrido una ruptura dolorosa.

El cantante confiesa que proviene de un núcleo familiar «complicado«, con un momento de la vida en que tuvo que vivir con su abuela porque la madre pasaba mucho tiempo fuera. Curiosamente, recuerda aquellos años como algunos de los mejores de su infancia: «Cuando tenía 11 años, mi madre y yo fuimos a vivir con ella hasta que me emancipé. No hay nada mejor para un nieto que vivir con la abuela con sus ganas de cuidarte todo el tiempo. Me siento afortunado de haber vivido con ella», ha dicho sin poder evitar emocionarse.

¿Cómo ha sido la infancia de Mama Dousha?

La vida no ha sido fácil para él, teniendo en cuenta que confiesa que ha llegado a estar en el pozo: «He pasado muchas noches mal porque he sido muy obsesivo y no hacía más que darle vueltas a las cosas o a ciertos comentarios que había podido hacer… Ahora he salido de allí y estoy bien, pero llegué a estar muy mal». A los 18 años, le dijo a su padre que quería irse a vivir a una granja del País Vasco. ¿Y cómo reaccionó él? Diciéndole que lo permitiría si accedía a ir a terapia durante tres meses: «Evidentemente, no me fui a la granja… y llevo desde entonces con el mismo terapeuta. Al principio fue sanar, enfocar y construir; mientras que ahora es un lugar donde puedo hablar conmigo mismo y ver qué me parecen las cosas con sinceridad. No diría que todo el mundo debe ir a terapia porque hay gente que no lo necesita, pero creo que es algo recomendable para poder hablar contigo mismo».

Romántico hacia su esposa, con quien lleva nueve años saliendo, y también con el pequeño que nació hace cinco meses: «Llego a casa y me doy cuenta de que no entiendo por qué no quiero separarme de él. ¿Por qué quiero que duerma mientras llora y, cuando se duerme, lo echo de menos? Es superprofunda la relación con él y no ha desestabilizado mi brújula».

Las nuevas canciones de Mama Dousha son muy personales | TV3

Mama Dousha y su esposa viven en el piso que compraron hace dos años en Cardedeu después de toda una vida en Poblenou, el barrio que ha querido reivindicar desde esta entrevista: «Poblenou se ha ido bastante a pique, me lo quiero mucho, y no quiero decir que se lo han cargado… pero ya no existe la esencia de Poblenou y sobre todo los precios. Por lo que pago aquí por un piso nuevo, en Poblenou tenía un piso pequeño de los años 50 a reformar. Cuando llegué a Cardedeu me veían como el invasor, pero a mí me han echado de mi barrio«, ha lamentado.

El artista tuvo claro, desde pequeño, que quería dedicarse a la música. Su profesión frustrada, sin embargo, ahora sabemos que curiosamente tiene que ver con la jardinería. ¿Y entre los otros titulares que ha soltado? Que le ha «encantado» la experiencia en Eufòria: «Me lo he pasado muy bien. Te he de decir que ha habido cositas, pero no me ha parecido complicado hacer de jurado. Yo nunca miré feedback o críticas que dijeran de mí porque me da igual. El directo, la gente… era muy divertido el show».

¿Qué ha explicado Mama Dousha sobre su vida personal? | TV3

Una serie de historias sobre su vida que harán gracia a sus fans.